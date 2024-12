Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре Петербурга

Lesta Studio, которая ранее была «дочкой» Wargaming, сейчас осуществляет оперативное управление над «Миром танков» и «Миром кораблей» в России и Белоруссии. Компания объявила о покупке крупного бизнес-центра в центре Петербурга

Группа компаний Lesta Games («Леста Игры») — петербургская студия, ранее работавшая в составе разработчика и издателя видеоигр Wargaming, — приобрела офисное здание класса А площадью более 28 тыс. кв. м в центре Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, не уточнив сумму сделки.

Бизнес-центр называется «Ренессанс Правда», это реконструкция исторического здания, в котором размещалась редакция газеты «Правда» до переезда в Москву в 1918 году. Здание было полностью реконструировано в 2012 году, оно расположено в центральной части города вблизи Московского вокзала и Овсянниковского сада.

Как указали в «Леста Игры», это первое помещение в собственности ГК в Санкт-Петербурге. «Санкт-Петербург — мой родной город, я люблю его. Это город, откуда начался наш долгий, более чем 30-летний путь к становлению в качестве ведущей российской и белорусской игровой компании. Теперь ГК «Леста Игры» закрепляется в родной гавани, и это одна из важнейших вех нашей истории», — заявил глава компании Малик Хатажаев.

В апреле 2022 года компания Wargaming, которая разрабатывает игры World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion и другие военные игры, объявила об уходе из России и Белоруссии. Штаб-квартира компании на тот момент располагалась в Никосии на Кипре, а центры разработок — в Минске (основной), Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге.

Lesta Studio, которая ранее была «дочкой» Wargaming, в итоге получила оперативное управление проектами Wargaming в России. В итоге студия переименовала игры World of Tanks и World of Warships в «Мир танков» и «Мир кораблей».

Хатажаев еще в апреле рассказывал «РБК Санкт-Петербург», что разделение бизнеса с Wargaming проходило болезненно. «Нам пришлось выстроить локально все структуры, которые раньше были глобальными и обеспечивались в разных точках мира, за короткий срок и при полном отсутствии специалистов. Причем глобальная компания может себе позволить нанимать специалистов, которые закрывают важную компетенцию, по любую сторону границы, а мы — нет», — говорил глава компании. Вместе с тем он отмечал, что прибыль студии по итогам 2023 года выросла до 22 млрд руб.