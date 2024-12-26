FT узнала о забитой элитными сумками для России квартире в Италии

Поставщик рассказал, что его квартира в Италии забита элитными сумками для продажи в Россию. Он отправляет до 20 посылок каждую неделю и зарабатывает на этом около €6 тыс. ЕС запретил экспорт товаров стоимостью более €300 за штуку

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После начала военной операции на Украине и введения санкций, бизнес посредников по поставкам в Россию одежды и аксессуаров премиум-класса «пошел в гору», пишет Financial Times (FT). Так, издание рассказало об одном из них, у которого квартира в Италии «забита» элитными сумками для продажи в Россию

Поставщик по имени Михаил рассказал изданию, что каждую неделю отправляет в Россию от 10 до 20 посылок, зарабатывая на комиссионных до €6 тыс. «Итальянцам все равно, — сказал он. — Для них важно продать товар, а что с ним будет дальше — это уже наше дело».

По словам Михаила, конечный получатель товара — это не тайна. «В этих магазинах меня уже все знают, и они знают моих коллег. Все прекрасно понимают, куда отправляется эта одежда», — сообщил поставщик.

Перекупщики предлагают свои услуги в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram, обслуживают как крупный розничный бизнес, так и частных покупателей в России и обещают «способ обхода санкций в отношении люксовых сумок» и других товаров мировых брендов, пишет FT. Вместе с тем издание со ссылкой на таможенные декларации отмечает, что санкции препятствуют торговле с участием посредников в третьих странах, которые соблюдают ограничения. Например, в сентябре более 300 сумок итальянского бренда Bottega Veneta, средняя цена которых составляет $1,8 тыс., китаский посредник смог отправить в Россию через ОАЭ.

Представители латвийской таможни сообщили FТ, что с начала 2024 года отклонили 60 посылок с предметами роскоши в Россию, на многих из которых в декларации была указана искусственно заниженная цена. Как отмечает издание, посредники часто пытаются замаскировать поставки под личные посылки, например, снимая бирки с пакетов. Руководитель отдела аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала FТ, что ряд западных брендов выпускает «капсульные коллекции» с ценами, соответствующими требованиям ценообразования при продаже в России.

28-летняя россиянка, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила изданию, что экспортный контроль повлиял только на средний класс, который нечасто приобретал предметы роскоши, а теперь и вовсе перестал это делать из-за больших наценок перекупщиков. «Богатые россияне, которые раньше могли легко себе это позволить, продолжают получать все через закупщиков модной одежды, для них ничего не изменилось», — рассказала она. — Я всегда старалась работать больше, чтобы зарабатывать немного больше и позволить себе эту роскошь, а из-за войны мне кажется, что я опустилась на ступень ниже в социальной иерархии».

После начала военной операции на Украине многие западные бренды объявили об уходе с российского рынка. Страны ЕС и США запретили экспорт люксовых товаров в Россию весной 2022 года. Согласно требованиям Брюсселя, ограничения распространяются на предметы роскоши стоимостью более €300 за штуку. Вашингтон запретил поставку товаров, в том числе парфюмерии, одежды и обуви, оптовая стоимость за единицу которых превышает $1 тыс.