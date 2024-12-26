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Эксклюзив

Заммэра объяснил, как Москва сохранит объемы ввода жилья в 2025 году

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Эксклюзивы РБК
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Новости Москвы
Ввод жилья в столице в 2025 году сохранится на текущем уровне, прогнозирует заммэра Москвы Владимир Ефимов. Возможное снижение на рынке коммерческого жилья могут компенсировать более высокие объемы строительства по реновации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году объем ввода недвижимости в Москве может сохраниться на уровне текущего года. Такой прогноз в интервью РБК дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Я думаю, что мы останемся приблизительно в объемах этого года, вряд ли произойдет существенная коррекция», — сообщил он.

По словам Ефимова, общий объем ввода жилой и нежилой недвижимости в Москве по итогам 2024 года составит около 12 млн кв. м. Он также уточнил, что соотношение между ними оценивается почти 50 на 50%, но нежилой составляющей будет чуть больше. «Это как раз соответствует той структуре экономики, которая у нас есть», — добавил чиновник.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Что касается жилья, то здесь показатель достигнет 5,2 млн кв. м и выше, рассказал заммэра. «Если мы говорим про жилье, то здесь, безусловно, темпы строительства сильно зависят от наличия либо отсутствия специальных программ, которые стимулируют спрос», — добавил он. По его словам, несколько лет назад в Москве строили около 5 млн кв. м жилья в год. Но, например, в прошлом году было введено 7,3 млн кв. м, напомнил он. Это стало результатом действующей программы реновации и стимулирования спроса за счет льготной ипотеки, объяснил Ефимов.

Если же в 2025 году произойдет снижение на рынке коммерческого жилья, то оно будет компенсировано более высокими объемами строительства по реновации, заявил чиновник. «У нас по плану в следующем году по программе выйти на 2 млн кв. м недвижимости, а всего за ближайшие три года — примерно на 7 млн кв. м», — уточнил Ефимов. Но, по его словам, сильного влияния и давления на продажи коммерческого жилья это не окажет и ни в коем случае не обрушит рынок.

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Фото:АГН «Москва»

На данный момент город видит определенное замедление выхода на этап стройки по новым площадкам, рассказал заммэра. «Это разумная реакция девелоперов на ситуацию чуть более сдержанного спроса», — подчеркнул он. В среднем по году у разных застройщиков объем продаж будет ниже на 15–30% относительно 2023-го, добавил он. «Но то, что мы видим сегодня, — это, конечно, не катастрофа. Например, если посмотреть назад, объем продаж и строительство в последние годы были в полтора раза выше, чем в среднем за предыдущую пятилетку», — напомнил Ефимов. Определенная коррекция произошла, но драмы нет, резюмировал он.

Основные запросы у застройщиков сейчас, по словам чиновника, — максимально быстрое принятие решений, хорошие темпы и быстрый выход на площадку. Город над этим работает и старается их удовлетворить, пояснил он. Есть обращения и на новые меры поддержки, уточнил Ефимов. Они могут быть связаны с платежами в бюджет города. «У нас есть значимая цифра, которую платят все девелоперы, — плата за изменение вида разрешенного использования участка. И это наш определенный буфер, который может влиять на реализующиеся проекты», — напомнил заммэра. Но пока предпосылок для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения по этой части, город не видит, добавил Ефимов.

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Дарья Молоткова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Владимир Ефимов Москва жилищное строительство Девелоперы
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