Заммэра объяснил, как Москва сохранит объемы ввода жилья в 2025 году

Ввод жилья в столице в 2025 году сохранится на текущем уровне, прогнозирует заммэра Москвы Владимир Ефимов. Возможное снижение на рынке коммерческого жилья могут компенсировать более высокие объемы строительства по реновации

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году объем ввода недвижимости в Москве может сохраниться на уровне текущего года. Такой прогноз в интервью РБК дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Я думаю, что мы останемся приблизительно в объемах этого года, вряд ли произойдет существенная коррекция», — сообщил он.

По словам Ефимова, общий объем ввода жилой и нежилой недвижимости в Москве по итогам 2024 года составит около 12 млн кв. м. Он также уточнил, что соотношение между ними оценивается почти 50 на 50%, но нежилой составляющей будет чуть больше. «Это как раз соответствует той структуре экономики, которая у нас есть», — добавил чиновник.

Что касается жилья, то здесь показатель достигнет 5,2 млн кв. м и выше, рассказал заммэра. «Если мы говорим про жилье, то здесь, безусловно, темпы строительства сильно зависят от наличия либо отсутствия специальных программ, которые стимулируют спрос», — добавил он. По его словам, несколько лет назад в Москве строили около 5 млн кв. м жилья в год. Но, например, в прошлом году было введено 7,3 млн кв. м, напомнил он. Это стало результатом действующей программы реновации и стимулирования спроса за счет льготной ипотеки, объяснил Ефимов.

Если же в 2025 году произойдет снижение на рынке коммерческого жилья, то оно будет компенсировано более высокими объемами строительства по реновации, заявил чиновник. «У нас по плану в следующем году по программе выйти на 2 млн кв. м недвижимости, а всего за ближайшие три года — примерно на 7 млн кв. м», — уточнил Ефимов. Но, по его словам, сильного влияния и давления на продажи коммерческого жилья это не окажет и ни в коем случае не обрушит рынок.

На данный момент город видит определенное замедление выхода на этап стройки по новым площадкам, рассказал заммэра. «Это разумная реакция девелоперов на ситуацию чуть более сдержанного спроса», — подчеркнул он. В среднем по году у разных застройщиков объем продаж будет ниже на 15–30% относительно 2023-го, добавил он. «Но то, что мы видим сегодня, — это, конечно, не катастрофа. Например, если посмотреть назад, объем продаж и строительство в последние годы были в полтора раза выше, чем в среднем за предыдущую пятилетку», — напомнил Ефимов. Определенная коррекция произошла, но драмы нет, резюмировал он.

Основные запросы у застройщиков сейчас, по словам чиновника, — максимально быстрое принятие решений, хорошие темпы и быстрый выход на площадку. Город над этим работает и старается их удовлетворить, пояснил он. Есть обращения и на новые меры поддержки, уточнил Ефимов. Они могут быть связаны с платежами в бюджет города. «У нас есть значимая цифра, которую платят все девелоперы, — плата за изменение вида разрешенного использования участка. И это наш определенный буфер, который может влиять на реализующиеся проекты», — напомнил заммэра. Но пока предпосылок для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения по этой части, город не видит, добавил Ефимов.