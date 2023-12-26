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FT сообщила о дефиците иранского «золота пустыни»

FT: падение урожая шафрана привело к росту цен на самую дорогую пряность в мире
Из-за падения урожайности в этом году цена на шафран премиум-класса выросла до $1400 за килограмм на внутреннем рынке — вдвое по сравнению с прошлым годом. За границей цена на пряность достигает $1800 за килограмм
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Изменение погодных условий и дефицит воды оказывают драматический эффект на шафрановый бизнес в Иране: падение урожайности привело к тому, что цена на самую дорогую пряность в мире достигла нового максимума, пишет газета Financial Times.

Производители из области Хорасан в Восточном Иране, где расположен город Торбете-Джам, известный своими шафрановыми плантациями, сообщили, что в этом году они собрали урожай вдвое меньше, чем в 2022 году. «Ожидается, что общий объем производства упадет примерно до 170 т с почти 400 т», — сказал генеральный директор крупнейшего иранского производителя и экспортера Novin Saffron Али Шариати-Могаддам.

По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, зима с морозами, сухая весна и летняя жара, достигавшая 50 градусов Цельсия, оказали разрушительное воздействие на регион недалеко от границы с Афганистаном. «Все 2 тыс. местных поверхностных источников воды пересохли», — рассказал он.

В результате цена на шафран премиум-класса выросла до $1400 за килограмм на внутреннем рынке — вдвое по сравнению с прошлым годом. За границей, по словам поставщиков, цена на пряность может достигать $1800 за килограмм.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Высокий уровень цен на шафран объясняется трудоемкостью сбора: для производства 1 кг пряности необходимо до 170 тыс. цветков. Их собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают.

Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Цветок называют «золотом пустыни» из-за его способности расти в более сухом климате. В 2017 году была открыта шафрановая биржа, также были созданы фьючерсный рынок специи и инвестиционный фонд. «Инициатива привлекла трейдеров и покупателей, которые традиционно инвестировали в золото и иностранную валюту», — отметил глава компании Saharkhiz Saffron Фархад Сахархиз (контролирует почти треть иранского рынка шафрана).

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На фоне инфляции и последствий введенных против Ирана санкций из-за ядерной программы производители пряности опасаются, что внутреннее потребление, на долю которого приходится около четверти годового производства, упадет из-за удорожания жизни. По словам дилера из Мешхеда (центр торговли шафраном) Ахмада Акбари, продажи специи упали наполовину. «Покупательная способность населения снизилась, и многие не могут позволить себе шафран по нынешним ценам», — отметил он. В ноябре Всемирный банк сообщил, что в Иране за последние десять лет около 9,5 млн человек стали нищими из-за санкций, неэффективной экономической политики и нестабильных нефтяных цен.

Глава Союза экспортеров шафрана Голамреза Мири указал, что введенные против страны под руководством США санкции и, как следствие, ограничение доступа к мировой финансовой системе подпитывают незаконную торговлю специей. «Контрабандисты продают иранский шафран по более низким ценам в другие страны, где его продают как свой собственный», — сказала Мири.

Рост цен также сказывается на экспорте, в том числе в Китай — крупнейший импортер иранского шафрана, на него приходится 45% урожая. Арабские страны, Испания и Италия также являются крупными покупателями.

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Елена Чернышова
Иран пряности
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