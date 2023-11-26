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Бизнес ,  
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Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой ветки метро

Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой 30-километровой ветки метро
Власти Дубая потратят 18 млрд дирхамов (около $5 млрд) на строительство новой линии метро протяженностью 30 км с 14 станциями, которая объединит деловой и жилые районы города, а также аэропорт. Запуск планируется в 2029 году

Правительство Дубая потратит 18 млрд дирхамов ($5 млрд) на строительство новой линии метро протяженностью в 30 км, сообщает пресс-служба правительства города в соцсети X.

«Голубая линия» с 14 станциями соединит район Дубай-Крик-Харбор с Интернэшнл-Сити и Международным академгородком Дубая. Ее запуск планируется в 2029 году.

Согласно сообщению, контракты на строительство новой железнодорожной линии будут заключены в 2024 году. Маршрут соединит растущее число жилых районов на востоке Дубая. Расширение сети метро Дубая является одним из пунктов плана развития города и имеет важное значение для снижения нагрузки на дорожную сеть.

15,5 км маршрута будут проходить под землей, включая подземную станцию площадью 44 тыс. кв. м в Интернэшнл Сити. Голубая линия обеспечит прямое сообщение между международным аэропортом Дубая и девятью ключевыми районами вдоль линии. Ожидается, что время в пути между этими пунктами назначения составит от 10 до 25 минут.

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Линия рассчитана на пропускную способность около 56 000 пассажиров в час в обоих направлениях с интервалом обслуживания около 1,5 минут. Согласно плану, к 2030 году она будет обслуживать около 200 тыс. пассажиров ежедневно, а к 2040 году эта цифра увеличится до 320 тыс.

Первая линия метро в Дубае открылась в 2009 году, спустя два года заработала и вторая. Общая протяженность сети Дубайского метрополитена составляет около 90 км. Все поезда работают в автономном режиме, без машиниста.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дубай метрополитен Строительство

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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