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«Коммерсантъ» узнал о резком росте числа предложений о продаже складов

«Коммерсантъ»: в России резко выросло число предложений о продаже складов
За год число объявлений о продаже складов увеличилось почти на 25%, а в Москве — в четыре раза. При этом спрос на склады возрос в российских регионах, тогда как в крупнейших городах наблюдается избыток площадей, пишет газета

На фоне ухода из России иностранных ритейлеров и падения оборота оптовой торговли число объявлений о продаже складов в стране резко возросло. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчет «Авито Недвижимости».

В ноябре количество объявлений о продаже складских активов превысило аналогичный показатель прошлого года на 24,4%. Больше всего предложение выросло в Москве — в четыре раза, в Санкт-Петербурге показатель возрос на 31,8%.

При этом отмечается общее снижение объема предложения коммерческой недвижимости — на 2,3%. Так, число предложений о продаже торговых помещений сократилось на 6%, офисов — на 13,3%.

По данным консалтинговой компании NF Group, за год число предложений о продаже складов выросло на 30–50%. На рынок вышли даже те склады, владельцы которых ранее не планировали продавать активы, подчеркнул региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что оборот оптовой торговли в России, по Росстату, в январе—сентябре снизился на 12,6% год к году, а только в сентябре — на 22,2%.

«Многие ритейлеры и дистрибуторы существенно сократили масштаб бизнеса, оптимизировав площади», — сказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он указал на то, что уходящие из России иностранные сети распродают товары, постепенно отказываясь от складских помещений.

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По словам Бурмистрова, сейчас спрос на склады смещается в пользу рынков Дальнего Востока, Урала, Сибири. В то же время руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев придерживается противоположного мнения — что основной спрос, как и ранее, приходится на основные логистические хабы.

Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка счел, что интерес к складским помещениям в будущем может вырасти в связи с увеличением товарных потоков после реорганизации логистики и из-за отсутствия ввода новых объектов.

Ранее, 24 ноября, стало известно, что шведская компания H&M закрыла 80% торговых точек в России, а 30 ноября планирует прекратить работу флагманского магазина на Тверской улице в Москве.

По словам источника «Коммерсанта», в ряде локаций в Москве ретейлер продлил договоры аренды до конца года, в том числе он оплатил аренду за флагманский магазин на девять месяцев вперед. По данным газеты, компания планировала закрыть магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября, а в центральной части России сворачивать деятельность сначала наименее рентабельных точек.

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