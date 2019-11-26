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«Обувь России» решила продавать косметику и бытовую технику
Единственный российский публичный фешен-ретейлер «Обувь России» меняет модель развития своей розницы: на своих площадях группа будет продавать товары сторонних поставщиков из новых категорий — от косметики до бытовой техники.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российский обувной производитель и один из крупных ретейлеров в этом сегменте «Обувь России» меняет бизнес-модель своей розницы, рассказал РБК гендиректор группы Антон Титов. По его словам, основные для группы сети Westfalika и «Пешеход» больше не будут специализироваться только на продаже обуви.

«Обувь России» в течение 2019 года уже перестала позиционировать свои сети как обувные, уверяет Титов. Например, с логотипа Westfalika компания уже убрала слово shoes (обувь). В 2020 году более двух третей магазинов из бутиковой обувной концепции будет переоборудовано в мультикатегорийные и мультибрендовые магазины и станут, по словам Титова, «офлайновыми маркетплейсами».

Чем известна «Обувь России»

Группа «Обувь России» со штаб-квартирой в Новосибирске — первая и единственная публичная компания российского фешен-ретейла. Основное направление деятельности — производство и торговля обувью.

По состоянию на ноябрь 2019 года группа управляла 912 магазинами (из них 172 работает по франшизе). Основные бренды — Westfalika и «Пешеход».

Исследовательская компания Euromonitor International оценивает доли сетей Vestfalika и «Пешеход» на российском обувном рынке в денежном выражении по итогам 2018 года в 0,3 и 0,1% соответственно. Объем всего рынка тогда достиг $12 млрд, прогноз на 2019 год — рост до $12,7 млрд (при снижении продаж в натуральном выражении на 0,5%, до 301,7 млн пар).

Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 19%, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — на 3%, до 322,2 млн руб. Капитализация на Московской бирже в понедельник, 25 ноября, — 5 млрд руб.

Летом 2017 года совладельцем «Обуви России» стал Михаил Прохоров, получивший 24,99% акций головной компании. В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже. В 2019 году Прохоров вышел из капитала компании: в июне стало известно, что он продал долю 15,6%. Сейчас основному владельцу и гендиректору группы Антону Титову принадлежит 50%.

В декабре в магазинах «Обуви России» появятся товары для дома, хозтовары, декоративная косметика, мелкая бытовая техника, группа также расширит категорию одежды и аксессуаров. Сейчас переговоры идут с 90 компаниями-поставщиками, в будущем «Обувь России» намеревается привлечь около тысячи партнеров со всей страны. С кем ведутся переговоры о будущих поставках, Титов не сообщил. Но на предоставленных фотографиях из пилотного магазина в Новосибирске видно, что компания тестирует продажи по крайней мере двух брендов: Elan Gallery от производителя посуды и декоративных предметов «Элан Галерея» и Centek от одноименного китайского производителя бытовой техники.

Группа не планирует сокращать обувные продажи, уточняет Титов. Будет пересмотрена лишь выкладка. В целом «Обувь России» рассчитывает увеличить в ближайшие два года средний чек, а также конверсию трафика в покупки в полтора раза, а выручку торговых точек — более чем нам 30%. Сейчас ассортимент магазинов «Обуви России» составляет 10 тыс. артикулов. В результате перехода на новую бизнес-модель номенклатура товаров должна удвоиться.

Инвестиции в модернизацию магазинов, по расчетам Титова, не должны превысить 50 млн руб.

О сути офлайновых маркетплейсов, деталях проекта и шансах снизить зависимость продаж обуви от сезонности читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, «Обувь России», Антон Титов, продажи
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