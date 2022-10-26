Burger King начнет продажи вина в России

В 2023 году сеть Burger King в качестве эксперимента начнет продавать в московском аэропорту Внуково тихие и игристые вина. Компания уже получила алкогольные лицензии. Вино в меню фастфуда может в два раза увеличить средний чек

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Сеть ресторанов быстрого питания Burger King начнет эксперимент по продаже тихих и игристых вин в своих заведениях. Операционная компания сети фастфуда — ООО «Бургер Рус» — в середине октября 2022 года получила две лицензии на розничные продажи алкоголя, следует из реестра Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В документах указано, что продажи будут осуществляться на территории международного аэропорта Внуково.

Представитель российского Burger King уточнил РБК, что в первом квартале 2023 года сеть проведет во Внуково эксперимент — попробует предложить посетителям «шампанское или вино». «Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — говорит представитель компании. О каких марках вин и производителях идет речь, в Burger King не уточнили и добавили, что продажу крепкого алкоголя в меню не рассматривают.

Из алкоголя в меню у Burger King есть только пиво компании «Балтика». О том, что у сети фастфуда появилась алкогольная лицензия, первым сообщил отраслевой канал «Вино и люди».

Продажи тихих и игристых вин — необычное решение для рынка ресторанов быстрого питания, считает основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета ФРиО Сергей Миронов. «Для фастфуда это новый шаг», — считает он, добавляя, что продукт, по его мнению, будет востребован: в аэропортах клиенты потребляют больше алкоголя, и появление этой позиции в меню привлечет в Burger King новых потребителей.

В международной истории Burger King был опыт работы с винной категорией. В 2015 году компания в честь своего сорокалетия на испанском рынке выпустила лимитированное вино Whopper wine, которое потребители могли выиграть в конкурсе. Из других международных сетей общепита вино и пиво в своем вечернем меню предлагала в 2017 году сеть кофеен Starbucks в США. В целом же к винной категории фастфуд присматривается давно: так, американский McDonald's, по данным агентства United Press International, впервые пытался получить алкогольную лицензию в штате Калифорния еще в 1983 году, а также продавал вино и пиво на французском и немецком рынках.

«Вино становится обыденным продуктом, поэтому логично ввести в ассортимент, лицензия позволит продавать всю палитру вин, за исключением крепленых, что даст хороший прирост к выручке», — говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. По его мнению, за счет стоимости вина даже из массовой категории оборот точки значительно вырастет, а средний чек может подняться в два-три раза. «На позиционирование всей сети это вряд ли повлияет, так как это довольно частая история, когда заведение в аэропорту отличается своей концепцией. Например, «Кофемания» в аэропортах работает в формате самообслуживания, а не с официантами. Также и в этом случае это будет восприниматься как специальный формат», — объясняет Липилин.