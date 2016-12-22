Burger King сменил поставщика пива

Компания Burger King подписала соглашение о сотрудничестве с «Балтикой». Как указывается в сообщении компании, это означает, что продукция пивоваренной компании будет направлена более чем в 500 ресторанов сети.

В соответствии с договором посетителям Burger King будут предложены «Балтика 7» и Tuborg, а в некоторых торговых точках — Zatecky Gus Cerny и «Балтика 0».

Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый назвал соглашение с «Балтикой» (являющейся частью Carlsberg Group) «логичным продолжением курса на полную локализацию продукции».

Прежним поставщиком пива в Burger King была компания Efes, в связи с чем покупателям из алкогольной продукции предлагались Efes Pilsener и «Старый мельник».

В разных странах местные сети Burger King договариваются с различными производителями пива. Так, в Чехии в заведениях фастфуда продают Pilsner Urquell, в Бельгии — Jupiler, во Франции — Heineken. При этом в целом ряде стран пива в меню Burger King нет.