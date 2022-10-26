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Корейский владелец «Доширака» купил производителя Gallina Blanca

Cделка состоялась 25 октября. Генеральным директором производителя Gallina Blanca указан Рю Тэджун. HYSG Group теперь является единственным акционером российской компании
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Южнокорейский холдинг HYSG Group купил российскую компанию ЗАО «Юроп фудс ГБ» — производителя продукции под брендом Gallina Blanca. Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ. Первой на это обратила внимание газета «Ведомости».

По данным реестра, сделка состоялась 25 октября. Генеральным директором «Юроп фудс ГБ» указан Рю Тэджун. HYSG Group является единственным акционером.

HYSG Group входит в холдинг HY Group, который производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Компания владеет правами на бренд «Доширак».

«Юроп Фудс ГБ» зарегистрировано в городе Бор Нижегородской области. Ее прибыль за 2020 год составила более 109,5 млн руб., выручка — более 1,6 млрд руб., свидетельствуют данные сервиса «РБК Компании». Компания является российской «дочкой» испанской GBFoods.

Под брендом Gallina Blanca «Юроп Фудс ГБ» производит бульонные кубики и приправы, смеси для приготовления первых и вторых блюд, супы мгновенного приготовления и макаронные изделия.

В конце декабря 2021 года стало известно, что ЗАО «Юроп Фудс ГБ» продаст производство непальской «Си-Джи Фудс» (входит в конгломерат CG Corp.). Тогда сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Коммерсантъ» писал, что стоимость сделки может находиться в диапазоне от 1 млрд до 1,5 млрд руб. Источник издания отмечал, что российский бизнес испанской GBFoods рассматривали для приобретения и другие компании, при этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил.

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Тем не менее в июне этого года источники газеты сообщили, что CG Foods не будет покупать ЗАО «Юроп Фудс ГБ».

Генеральный менеджер GBFoods в России и странах СНГ Елена Устинова сообщила РБК, что сделка с Chaudhary Group была отменена в конце февраля, причины отмены сделки испанские владельцы компании не раскрывали.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Доширак Корея производители Gallina Blanca
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