Корейский владелец «Доширака» купил производителя Gallina Blanca

Cделка состоялась 25 октября. Генеральным директором производителя Gallina Blanca указан Рю Тэджун. HYSG Group теперь является единственным акционером российской компании

Южнокорейский холдинг HYSG Group купил российскую компанию ЗАО «Юроп фудс ГБ» — производителя продукции под брендом Gallina Blanca. Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ. Первой на это обратила внимание газета «Ведомости».

По данным реестра, сделка состоялась 25 октября. Генеральным директором «Юроп фудс ГБ» указан Рю Тэджун. HYSG Group является единственным акционером.

HYSG Group входит в холдинг HY Group, который производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Компания владеет правами на бренд «Доширак».

«Юроп Фудс ГБ» зарегистрировано в городе Бор Нижегородской области. Ее прибыль за 2020 год составила более 109,5 млн руб., выручка — более 1,6 млрд руб., свидетельствуют данные сервиса «РБК Компании». Компания является российской «дочкой» испанской GBFoods.

Под брендом Gallina Blanca «Юроп Фудс ГБ» производит бульонные кубики и приправы, смеси для приготовления первых и вторых блюд, супы мгновенного приготовления и макаронные изделия.