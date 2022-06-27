«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже Gallina Blanca в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Непальская компания CG Foods не будет покупать российскую «дочку» испанской компании GBFoods, которая производит продукты питания под брендом Gallina Blanca. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

В России GBFoods владеет ЗАО «Юроп Фудс ГБ». Эта компания с 1998 года управляет в Нижегородской области фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий.

Сделку по продаже «Юроп Фудс ГБ» Федеральная антимонопольная служба одобрила еще в декабре прошлого года. Тогда, по словам собеседников «Коммарсанта», стоимость предприятия оценивалась в диапазоне от 1 до 1,5 млрд руб.

По словам одного из собеседников издания, отказ от покупки российского предприятия может быть связан с тем, что у сторон возникли проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса, начавшегося из-за спецоперации России на Украины. Другой собеседник газеты говорит, что это это связано с тем, что у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств.

Непальская Chaudhary Group выпускает лапшу WaiWai, сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане.

Предприятие «Юроп Фудс ГБ» зарегистрировано в городе Бор Нижегородской области. Ее прибыль за 2020 год составила более 133 млн руб., выручка — более 1,5 млрд руб., свидетельствуют данные сервиса «РБК Компании».

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