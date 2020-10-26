Кипрский суд снял арест с активов группы ИСТ на 8 млрд руб.

Суд отменил арест активов группы ИСТ на 8 млрд руб. по иску ОВК. Последняя считает, что в 2015–2018 годах ИСТ провела сделки, имеющие признаки нерыночности, чтобы вывести средства из компании в свою пользу. В ИСТ это отрицают

Александр Несис (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Кипрский окружной суд отменил арест активов кипрских компаний группы ИСТ Александра Несиса на сумму более 8 млрд руб. по иску Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом говорится в сообщении ИСТ, поступившем в РБК.

«После обжалования в установленном порядке и рассмотрения позиции, представленной ответчиком, суд принял решение об отмене введенных временных ограничений в связи с их необоснованностью», — сообщили в ИСТ.

В группе компаний считают, что «публичные действия, сопровождающие подачу исков, имеют признаки давления и злоупотреблений, не соответствующих общепринятым деловым стандартам».

По данным ИСТ, суд счел «инициированные истцом публикации в СМИ неприемлемыми, поскольку [они] могли привести к затруднениям в работе и финансовым потерям ответчика».