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Бизнес ,  
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Кипрский суд снял арест с активов группы ИСТ на 8 млрд руб.

Суд отменил арест активов группы ИСТ на 8 млрд руб. по иску ОВК. Последняя считает, что в 2015–2018 годах ИСТ провела сделки, имеющие признаки нерыночности, чтобы вывести средства из компании в свою пользу. В ИСТ это отрицают
Александр Несис
Александр Несис (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Кипрский окружной суд отменил арест активов кипрских компаний группы ИСТ Александра Несиса на сумму более 8 млрд руб. по иску Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом говорится в сообщении ИСТ, поступившем в РБК.

«После обжалования в установленном порядке и рассмотрения позиции, представленной ответчиком, суд принял решение об отмене введенных временных ограничений в связи с их необоснованностью», — сообщили в ИСТ.

В группе компаний считают, что «публичные действия, сопровождающие подачу исков, имеют признаки давления и злоупотреблений, не соответствующих общепринятым деловым стандартам».

По данным ИСТ, суд счел «инициированные истцом публикации в СМИ неприемлемыми, поскольку [они] могли привести к затруднениям в работе и финансовым потерям ответчика».

Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ на 8 млрд руб.
Бизнес
Цех Объединенной вагонной компании

В пресс-службе банка «Траст» (владеет долей в 27,76% в ОВК) подтвердили РБК информацию об отмене ареста активов группы ИСТ.

«Судья не увидел срочности в вопросе ареста и счел невысоким риск отчуждения активов группой ИСТ. Тем не менее суд подтвердил главное, а именно — усмотрел перспективы дела по существу заявленных требований о возмещении причиненных группе ОВК убытков, а также то, что ОВК не вводил суд в заблуждение», — сообщили в пресс-службе «Траста».

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Судебное разбирательство между ОВК и ИСТ продолжается. Исковые требования ОВК, подконтрольной «Трасту», связаны со сделками, которые были заключены в 2015–2018 годах. Они обладают признаками нерыночности, а их целью было вывести средства из компании в пользу ИСТ, считают в ОВК. В ICT Holding эти обвинения называют безосновательными.

Группа ИСТ основала ОВК в городе Тихвине в Ленинградской области в 2012 году. Эта компания — крупнейший в России производитель грузовых вагонов.

С 2015 года группа ИСТ начала сокращать долю в ОВК. Последние 9,3% акций она продала в январе прошлого года Уралвагонзаводу, подконтрольному«Ростеху». В мае 2019 года ИСТ через Первую тяжеловесную компанию увеличила долю в капитале ОВК с 1,51 до 14,99%. Но затем группа вновь вышла из ОВК, продав свою долю кипрской компании Plainwhite Consultants, сообщала газета «Коммерсантъ».

Авторы
Виктория Полякова, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
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