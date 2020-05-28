Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ на 8 млрд руб.

ОВК обратилась в суд из-за ряда сделок, заключенных в 2015–2018 годах. Они обладают признаками нерыночности, а их целью было вывести средства из компании в пользу ИСТ, полагают в ОВК

Цех Объединенной вагонной компании (Фото: uniwagon.com)

Кипрский окружной суд арестовал активы головных кипрских компаний группы ИСТ Александра Несиса на сумму более 8 млрд руб. по иску Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом говорится в сообщении ОВК, поступившем в РБК.

Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 годах. Они обладают признаками нерыночности, а их целью было вывести средства из компании в пользу ИСТ, считают в ОВК.

Позиция ICT Holding заключается в том, что претензии безосновательны и не правомочны, заявил РБК официальный представитель группы ИСТ. Он добавил, что арест активов будет обжалован.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре, сообщил РБК источник, знакомый с ходом судебных разбирательств. В 2018 году суд в Лимассоле отказал в аресте активов компании на €500 млн, а в 2019 году ОВК пыталась добиться ареста активов на сумму €200 млн. В обоих случаях ИСТ был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, и в результате кипрский окружной суд дважды отказывал истцу в выдаче ордера об аресте активов, а сами иски были отозваны, отметил он.

«В результате истец переформатировал свой иск, заменив истцов, и выдвинул новые требования по аналогичному поводу уже на €100 млн. Данная сумма не является критичной, менее 5% активов, и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов», — сообщил источник.