Сделка по развитию премиальных пекарен «Хлеб насущный» развалилась

Анонсированный два года назад совместный проект сети «Хлеб насущный» и польского ресторанного холдинга Amrest по развитию премиальных пекарен в России не состоялся. Партнер поменял стратегию, объясняет владелец «Хлеба насущного»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Польский ресторанный холдинг Amrest, развивающий в России по франчайзингу сети KFC и Pizza Hut, не стал создавать совместное предприятия с группой LPQ Russia — владельцем пекарен «Хлеб насущный» и «Филипповъ». Об этом РБК заявил представитель сети «Хлеб насущный».

О том, что благодаря совместному проекту в России появится новый формат премиальных пекарен, стороны объявили в марте 2018 года. Польский холдинг планировал инвестировать €6 млн в новую компанию, к которой перешли бы торговые марки «Хлеб насущный» и «Филипповъ». За это Amrest получал в совместном проекте 51%, LPQ Russia — 49%. Уже работавшие на тот момент пекарни «Хлеб насущный» и «Филипповъ», как предполагалось, должны были остаться LPQ Russia на правах лицензии.

Стороны были близки к подписанию всех документов, но после ухода основателя Amrest и обновления команды менеджмента стратегия польской компании поменялась, рассказал представитель «Хлеба насущного».

Пресс-служба Amrest не ответила ни на один из запросов РБК за последнюю неделю. Ранее в отчетности холдинга приводилась информация о намерении создать СП с LPQ Russia, но никогда не сообщалось о закрытии сделки.