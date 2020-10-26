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Бизнес ,  
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Сделка по развитию премиальных пекарен «Хлеб насущный» развалилась

Анонсированный два года назад совместный проект сети «Хлеб насущный» и польского ресторанного холдинга Amrest по развитию премиальных пекарен в России не состоялся. Партнер поменял стратегию, объясняет владелец «Хлеба насущного»
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Польский ресторанный холдинг Amrest, развивающий в России по франчайзингу сети KFC и Pizza Hut, не стал создавать совместное предприятия с группой LPQ Russia — владельцем пекарен «Хлеб насущный» и «Филипповъ». Об этом РБК заявил представитель сети «Хлеб насущный».

О том, что благодаря совместному проекту в России появится новый формат премиальных пекарен, стороны объявили в марте 2018 года. Польский холдинг планировал инвестировать €6 млн в новую компанию, к которой перешли бы торговые марки «Хлеб насущный» и «Филипповъ». За это Amrest получал в совместном проекте 51%, LPQ Russia — 49%. Уже работавшие на тот момент пекарни «Хлеб насущный» и «Филипповъ», как предполагалось, должны были остаться LPQ Russia на правах лицензии.

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Бизнес
Фото:lana1501 / Фотобанк Лори

Стороны были близки к подписанию всех документов, но после ухода основателя Amrest и обновления команды менеджмента стратегия польской компании поменялась, рассказал представитель «Хлеба насущного».

Пресс-служба Amrest не ответила ни на один из запросов РБК за последнюю неделю. Ранее в отчетности холдинга приводилась информация о намерении создать СП с LPQ Russia, но никогда не сообщалось о закрытии сделки.

Основатель Amrest Генри МакГоверн объявил совету директоров о своем уходе с поста гендиректора год спустя после объявления о сделке с LPQ Russia, в марте 2019 года. Его место занял Марк Чандлер, который до этого 11 лет занимал пост финансового директора компании.

«Хлеб насущный» будет развиваться в России самостоятельно, уточнил представитель сети. По его словам, после того как сделка с Amrest сорвалась, группа своими силами открыла пять новых кафе: сейчас «Хлеб насущный» работает только в Москве, всего здесь 45 пекарен. На момент заключения сделки у «Хлеба насущного», который открыл первое кафе в российской столице в 2007 году по франшизе Le Pain Quotidien, было 42 точки в Москве и Санкт-Петербурге и собственное производство выпечки премиум-класса.

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Основным владельцем LPQ Russia выступает Тони Майер, известный тем, что в 2006–2011 годах руководил в России производителем молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», а затем торговой сетью «О'Кей». В головной LPQ Russia Ltd, как указано в британском реестре компании, ему принадлежит от 25 до 50%.

Последняя доступная отчетность LPQ Russia датирована 2018 годом: выручка сети «Хлеб насущный» тогда составила £23,6 млн (1,9 млрд руб. по среднему курсу британского фунта стерлингов за весь год), что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток тогда был почти £1,6 млн (133,1 млн руб.).

Польский холдинг Amrest развивает по франшизе в Европе сети KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks. Всего под его управлением около 2 тыс. ресторанов в 26 странах. В России у Amrest по состоянию на июнь 2020 года было 236 ресторанов KFC и Pizza Hut. Их выручка в январе—июне этого года составила €71,4 млн (5,4 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за первое полугодие), или более 10% всех доходов холдинга.

Автор
Елена Сухорукова
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