Польский франчайзи KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»

Представитель «Хлеба насущного» Алексей Панов подтвердил РБК факт готовящейся сделки. Он уточнил, что действующие пекарни останутся у прежнего владельца, а СП сосредоточится на развитии новых заведений.
Первое кафе-пекарня «Хлеб насущный» открылось в Москве в 2007 году по франшизе бельгийской группы PQ Licensing S.A. — владельца бренда Le pain quotidien. В настоящее время российская сеть насчитывает 42 пекарни в Москве и Петербурге, работающие под разными марками.
«Игра» в пекарню
Бизнес «Хлеба насущного» был операционно убыточным все последние десять лет, свидетельствуют материалы LPQ Russia Ltd.
Общепитовский формат, завязанный на свежевыпеченный хлеб, в России не работает, в действительности «Хлеб насущный» только «играет» в пекарню, констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Свежий хлеб — это просто антураж, «фишка» для точек сети, которые по своей сути являются обычными кафе, отмечает эксперт. По мнению Бухарова, в России сегодня вообще не существует такого отдельного формата, как пекарня или булочная, их функцию с успехом выполняют пекарни в супермаркетах.
Жизнь после «Вимм-Билль-Данна»
Основным акционером LPQ Russia Ltd в британском реестре компаний указан гражданин Ирландии Тони Майер, ему принадлежит более 25%, но менее 50% головной компании. Тони Майер известен в России как бывший гендиректор «Вимм-Билль-Данна», позже он также руководил ретейлером «О'Кей».
Связаться с Тони Майером не удалось.
Карьера Тони Майера в России
Ирландец Тони Майер в конце 1990-х работал в российском подразделении компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (эксклюзивный ботлер американской Coca-Cola Co.) и курировал сделку по покупке производителя соков «Мултон» в 2005 году. За компанию было заплачено $501 млн (с учетом ее долговых обязательств).
В 2006–2011 годах Майер стал гендиректором компании «Вимм-Билль-Данн». За это время капитализация российского производителя напитков и молочных продуктов выросла более чем в шесть раз. В 2011 году «Вимм-Билль-Данн» был продан американской PepsiCo: та заплатила за контроль $3,8 млрд.
В мае 2011 года Майер покинул «Вимм-Билль-Данн», а в октябре 2012 года возглавил совет директоров липецкого производителя продуктов питания для детей «Прогресс». В октябре 2013 года Майер был избран в совет директоров ретейлера «О'Kей», а в январе 2014-го стал его гендиректором. Но спустя менее чем два года, в апреле 2015 года, Майер оставил эту должность.
Польская AmRest развивает по франшизе в Европе сети KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks и др. В России AmRest принадлежит 149 заведений KFC и 11 Pizza Hut. Российская выручка AmRest за девять месяцев 2017 года составила почти 429 млн польских злотых, или 6,5 млрд руб. На Россию приходится более 11% всех доходов холдинга.
Рентабельность российского бизнеса по EBITDA — примерно 12%, что почти соответствует показателю всей группы. Аналогичный показатель холдинга «Росинтер ресторанс», развивающего в России сети «IL Патио», «Планета суши», TGI Fridays, Costa Coffee, по итогам первого полугодия 2017 года составил всего 3,8% при выручке 3,4 млрд руб.