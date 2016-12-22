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Польский франчайзи KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»
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Польский франчайзи KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»
Бизнес, 05 мар, 13:49
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Польский франчайзи KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»
Польский холдинг AmRest, управляющий в России сетями KFC и Pizza Hut, инвестирует €6 млн в развитие компании «Хлеб насущный». Как говорят эксперты, формат пекарен в России оказался неудачным, но точки сети расположены выигрышно
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори
Польская компания AmRest и британская LPQ Russia Ltd — головная компания для российской сети пекарен «Хлеб насущный» — создадут совместное предприятие. Польская сторона инвестирует в проект €6 млн и получит в нем 51%, следует из сообщения AmRest. К совместному предприятию перейдут все права на торговые марки таких российских пекарен, как «Хлеб насущный», «Филипповъ», «Наш хлеб» и «Андреевские булочные». Сделку планируется закрыть до июня 2018 года.

Представитель «Хлеба насущного» Алексей Панов подтвердил РБК факт готовящейся сделки. Он уточнил, что действующие пекарни останутся у прежнего владельца, а СП сосредоточится на развитии новых заведений. 

Первое кафе-пекарня «Хлеб насущный» открылось в Москве в 2007 году по франшизе бельгийской группы PQ Licensing S.A. — владельца бренда Le pain quotidien. В настоящее время российская сеть насчитывает 42 пекарни в Москве и Петербурге, работающие под разными марками.

«Игра» в пекарню

Последняя доступная отчетность LPQ Russia Ltd датирована 2016 годом. Из нее следует, что тогда выручка российской сети составила почти £16,9 млн (около 1,5 млрд руб.), операционный убыток — £435 тыс. (39,4 млн руб.). При этом благодаря инвестициям акционеров в компанию ее чистая прибыль за 2016 год составила £8,6 млн (781 млн руб.).

Бизнес «Хлеба насущного» был операционно убыточным все последние десять лет, свидетельствуют материалы LPQ Russia Ltd.​​

Общепитовский формат, завязанный на свежевыпеченный хлеб, в России не работает, в действительности «Хлеб насущный» только «играет» в пекарню, констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Свежий хлеб — это просто антураж, «фишка» для точек сети, которые по своей сути являются обычными кафе, отмечает эксперт. По мнению Бухарова, в России сегодня вообще не существует такого отдельного формата, как пекарня или булочная, их функцию с успехом выполняют пекарни в супермаркетах.

Сеть «Хлеб насущный» «не попала с позиционированием», по формату и среднему чеку (ближе к 1 тыс. руб.) это скорее демократичный ресторан, считает партнер практики агропромышленного комплекса «НЭО Центра​» Владимир Шафоростов. По его словам, идея пекарни и приятного интерьера уже не может заставить посетителя платить столько за блюда в меню, в котором практически нет уникального предложения или фокуса на целевую аудиторию. В то же время, отмечает Шафоростов, сильной стороной сети остается расположение ее заведений.

Жизнь после «Вимм-Билль-Данна»

Основным акционером LPQ Russia Ltd в британском реестре компаний указан гражданин Ирландии Тони Майер, ему принадлежит более 25%, но менее 50% головной компании. Тони Майер известен в России как бывший гендиректор «Вимм-Билль-Данна», позже он также руководил ретейлером «О'Кей».​

Осенью 2017 года представитель Тони Майера подтверждал, что тот в 2016 году стал основным владельцем сети «Хлеб насущный». При этом Майер еще с 2013 года стал членом правления головной LPQ Russia Ltd.

Связаться с Тони Майером не удалось.

Карьера Тони Майера в России

Ирландец Тони Майер в конце 1990-х работал в российском подразделении компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (эксклюзивный ботлер американской Coca-Cola Co.) и курировал сделку по покупке производителя соков «Мултон» в 2005 году. За компанию было заплачено $501 млн (с учетом ее долговых обязательств).

В 2006–2011 годах Майер стал гендиректором компании «Вимм-Билль-Данн». За это время капитализация российского производителя напитков и молочных продуктов выросла более чем в шесть раз. В 2011 году «Вимм-Билль-Данн» был продан американской PepsiCo: та заплатила за контроль $3,8 млрд.

В мае 2011 года Майер покинул «Вимм-Билль-Данн», а в октябре 2012 года возглавил совет директоров липецкого производителя продуктов питания для детей «Прогресс». В октябре 2013 года Майер был избран в совет директоров ретейлера «О'Kей», а в январе 2014-го стал его гендиректором. Но спустя менее чем два года, в апреле 2015 года, Майер оставил эту должность.

Вторым по величине акционером сети «Хлеб насущный» является финансовая компания Essedel. По данным на декабрь 2016 года, ей принадлежит почти 14,8% LPQ Russia Ltd. Директор по инвестициям Essedel Екатерина Елизарова отказалась от комментариев.
Успешный франчайзи

Польская AmRest развивает по франшизе в Европе сети KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks и др. В России AmRest принадлежит 149 заведений KFC и 11 Pizza Hut. Российская выручка AmRest за девять месяцев 2017 года составила почти 429 млн польских злотых, или 6,5 млрд руб. На Россию приходится более 11% всех доходов холдинга.

Рентабельность российского бизнеса по EBITDA — примерно 12%, что почти соответствует показателю всей группы. Аналогичный показатель холдинга «Росинтер ресторанс», развивающего в России сети «IL Патио», «Планета суши», TGI Fridays, Costa Coffee, по итогам первого полугодия 2017 года составил всего 3,8% при выручке 3,4 млрд руб.

​Капитализация AmRest в понедельник, 5 марта, на Варшавской фондовой бирже — почти 9,2 млрд злотых ($2,7 млрд, или 154 млрд руб.).​
Авторы: Наталья Новопашина, Елена Сухорукова.
Теги: KFC , Тони Майер , ОАО «Вимм-Билль-Данн»
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