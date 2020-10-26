Минэкономразвития нашло риски в запрете импорта материалов из вторсырья

Минэкономразвития предупредило о рисках нарушения норм ВТО в случае ввода запрета на импорт материалов из вторсырья. Изучить эту меру как возможный стимул для внутренней переработки ранее поручала вице-премьер Виктория Абрамченко

Полимерные грануляты (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Замминистра экономического развития Илья Торосов предупредил правительство о рисках нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО) в случае введения в России запрета на импорт материалов из вторсырья. Об этом говорится в письме чиновника в правительство, направленном 19 октября в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, по итогам совещания 11 сентября поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о таком запрете в рамках создания в России стимулов для повышения уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров.

«Минэкономразвития предлагает сконцентрироваться на мерах по стимулированию российских производителей вторсырья, товаров и материалов из него», — сообщил представитель ведомства.

Какие риски у запрета на импорт материалов из вторсырья

Торосов указывает, что ввод запрета на импорт в Россию материалов из вторсырья (к ним относятся макулатура, лом металлов, стеклобой, тара из стекла и полимеров — пластиковые бутылки и упаковка) может привести к дискриминации иностранных товаров в рамках ВТО, полноправным членом которой Россия стала в 2012 году.