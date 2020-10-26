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Минэкономразвития нашло риски в запрете импорта материалов из вторсырья

Минэкономразвития предупредило о рисках нарушения норм ВТО в случае ввода запрета на импорт материалов из вторсырья. Изучить эту меру как возможный стимул для внутренней переработки ранее поручала вице-премьер Виктория Абрамченко
Полимерные грануляты
Полимерные грануляты (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Замминистра экономического развития Илья Торосов предупредил правительство о рисках нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО) в случае введения в России запрета на импорт материалов из вторсырья. Об этом говорится в письме чиновника в правительство, направленном 19 октября в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, по итогам совещания 11 сентября поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о таком запрете в рамках создания в России стимулов для повышения уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров.

«Минэкономразвития предлагает сконцентрироваться на мерах по стимулированию российских производителей вторсырья, товаров и материалов из него», — сообщил представитель ведомства.

Какие риски у запрета на импорт материалов из вторсырья

Торосов указывает, что ввод запрета на импорт в Россию материалов из вторсырья (к ним относятся макулатура, лом металлов, стеклобой, тара из стекла и полимеров — пластиковые бутылки и упаковка) может привести к дискриминации иностранных товаров в рамках ВТО, полноправным членом которой Россия стала в 2012 году.

  • В соответствии со статьей XX Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года (ГАТТ) члены ВТО могут устанавливать ограничения импорта, если это необходимо для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений и при условии, что такие меры не применяются для произвольной или неоправданной дискриминации между странами или скрытого ограничения международной торговли, указывает чиновник.
  • «Чтобы такой дискриминации не случилось, запрет на импорт иностранных товаров должен сопровождаться одновременным запретом на оборот на территории Российской Федерации товаров отечественного происхождения, произведенных из отходов и вторичного сырья», — добавляет Торосов.
  • Он также напоминает о необходимости научного доказательства важности введения такого запрета и невозможности достичь целей иными способами. «Более того, следует учитывать, что товары, произведенные из первичного и вторичного видов сырья, по своим свойствам и конечным целям использования являются аналогичными», — пишет замминистра. Поэтому во избежание дискриминации, по его мнению, запреты на импорт и оборот по нормам ВТО должны коснуться и товаров, произведенных из первичного сырья.

При определенных обстоятельствах запрет на импорт может соответствовать правилам ВТО, отмечает источник РБК, близкий к Центру экспертизы ВТО. По его словам, все зависит от того, на какой именно товар будут вводиться ограничения и при каких условиях. Положения ГАТТ допускают исключения: например, недавно власти США пытались доказать, хотя и безуспешно, что дополнительные пошлины на товары из Китая (на общую сумму $260 млрд в год) введены с целью защиты общественной морали.

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Какие есть альтернативы у запрета на импорт

Торосов также направил в правительство ряд предложений по стимулированию использования вторсырья без введения запретов на его импорт. В частности, он предлагает применять понижающий коэффициент при расчете экологического сбора (с производителей и импортеров), в случае если товар и упаковка, подлежащие утилизации, произведены из вторсырья. Еще один вариант — формировать размер экосбора с учетом пригодности для переработки материалов, из которых сделаны товары или упаковка. Министерство также выступает за то, чтобы при госзакупках приобретались товары и упаковка, произведенные с применением вторсырья.

Минприроды также выступает за стимулирование вовлечения вторсырья в производство товаров в российской экономике, говорит его представитель. Меры налогового стимулирования, образовательно-просветительская деятельность в области экологии, поэтапное повышение нормативов утилизации товаров и упаковки в рамках механизма расширенной ответственности производителя послужат стимулом для производства перерабатываемых товаров и упаковки, сказал он. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Власти решили проработать запрет на импорт материалов из вторсырья
Бизнес
Полимерный гранулят разных цветов в цехе переработки пластмасс на заводе имени &laquo;Комсомольской правды&raquo; в Санкт-Петербурге

Представитель Абрамченко Марта Галичева в начале октября говорила РБК, что в России необходимо стимулировать собственную промышленность по переработке отходов, но еще предстоит решить, вводить ли для этого запрет на импорт материалов из вторсырья. «Поручение проработать запрет — это еще не запрет. Срок введения запрета на совещании не обсуждался», — говорила тогда она. В пятницу, 23 октября, Галичева уточнила, что правительство по-прежнему ожидает от профильных ведомств проработанные предложения по мерам стимулирования оборота вторичного сырья в российской экономике.

Как бизнес отреагировал на возможный запрет

Некоторые представители бизнеса также говорят о рисках из-за ограничений импорта. Подобный запрет ради возможного развития перерабатывающей отрасли внутри страны — мера, неочевидная по своей результативности, указывает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. В условиях, когда раздельный сбор отходов в России все еще неразвит, может возникнуть дефицит сырья и его сложно будет восполнить, сказала она.

Запрет на импорт самого вторсырья, а не готовых материалов из него может создать проблемы для многих отраслей, говорил ранее директор группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев. Сейчас локальные производители нетканых полотен, основ для линолеума и кровли, труб, упаковочных лент и пленок (все они используют полимерные гранулы из вторсырья) жестко конкурируют с импортерами и в случае роста дефицита и цен на вторсырье окажутся в проигрышной ситуации, пояснял он.

Вице-премьер Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам не хватит макарон»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Но запрет импорта полимерных гранул (их ввозят из ЕС и Белоруссии) и другой продукции из вторсырья простимулирует собственный рынок, считает гендиректор компании «Втор-пласт» Александр Свидовский. По его словам, в России хватает мощностей на переработку вторсырья и их нужно развивать. Такой запрет может быть направлен на защиту российских переработчиков, подтверждал Рзаев. «Европейские переработчики, в отличие от российских, активно поддерживаются Евросоюзом и финансово, и законодательно, поэтому их продукция может оказаться дешевле, особенно если рубль укрепится к евро», — говорил он.

«С одной стороны, активный импорт вторичной полимерной гранулы из-за рубежа может стать препятствием для развития высокотехнологичной переработки на локальном уровне, в которую многие производители инвестируют уже не первый год. В то же время, если такой запрет распространится на готовые товары в переработанной упаковке, это серьезно отразится на бизнес-процессах компаний, которые с точки зрения оптимальности производства могут быть ориентированы сразу на несколько регионов мира», — считает Ирина Антюшина, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, на Украине и в Белоруссии.

Автор
Людмила Подобедова
вторсырье запрет на импорт Минэкономразвития РФ
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