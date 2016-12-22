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«Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК
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«Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК
Бизнес, 14:51
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«Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК
Группа «Сумма» опровергла переговоры о продаже своего пакета в Объединенной зерновой компании группе ВТБ. Ранее о такой сделке заявил гендиректор ОЗК, который покинет компанию с 1 ноября
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

«50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании по-прежнему находятся в собственности Зивудина Магомедова. Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», — сообщил РБК представитель группы «Сумма».

О том, что до конца года пакет группы «Сумма» в Объединенной зерновой компании — сейчас владеет 50% минус 1 акция — до конца года перейдет ВТБ, в пятницу журналистам сообщил гендиректор ОЗК Михаил Кийко. «Уже более месяца ведется работа по смене акционера. И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», — уточнил Кийко. Он также сообщил, что покинет компанию с 1 ноября, хотя и отметил, что его уход не связан со сменой акционеров.

В ВТБ на момент публикации материала по-прежнему не комментируют заявление Кийко.

Материал дополняется

Автор: Ирина Парфентьева.
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