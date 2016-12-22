Альянс ВТБ с «Ростехом» проиграл тендер на покупку индийской Essar Steel

Альянс ВТБ с «Ростехом» проиграл в тендере на покупку индийской Essar Steel. Комитет кредиторов компании выбрал предложение крупнейшей в мире сталелитейной ArcelorMittal индийского бизнесмена Лакшми Миттала

Фото: Yves Herman / Reuters

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal победила в аукционе на выкуп банкротящейся индийской Essar Steel, сообщила компания. Ее конкурентами в борьбе был возглавляемый ВТБ консорциум Numetal и основатели Essar — братья Руйя.

Комитет кредиторов Essar Steel признал предложенный ArcelorMittal план по реструктуризации долгов компании наиболее перспективным. Он предполагает выплату около $5,7 млрд кредиторам, а также инвестиции в компанию в размере $1,1 млрд для поддержания ее деятельности, увеличения производства и роста прибыли. Производство стали на Essar Steel, согласно плану ArcelorMittal, увеличится в среднесрочной перспективе на 2 млн т — до 8,5 млн т, а в долгосрочной — до 12–15 млн т.

Теперь этот план должен получить одобрение регулятора, после чего ArcelorMittal в партнерстве с японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation будет владеть и управлять Essar Steel.

За день до известия о победе ArcelorMittal индийские СМИ сообщали о том, что братья Руйя повысили свое предложение кредиторам — до $7,4 млрд.

Изначально ВТБ поддерживал братьев Руйя, с которыми уже работал раньше при продаже второго по размеру НПЗ в Индии Essar Oil. Ранее в состав консорциума Numetal входил младший сын одного из них — Ревант Руйя. Но затем по требованию индийского регулятора Руйю сменила индийская JSW Steel. Финальная структура консорциума помимо ВТБ и JSW включала «дочку» «Ростеха» «Тяжпромэкспорт». Ее представитель пояснил РБК, что компания была привлечена к обсуждению данного проекта в качестве технического консультанта.

Предложение Numetal о выкупе долгов Essar Steel, по данным индийских СМИ, составляло $5,1 млрд. В ВТБ переадресовали запрос РБК в Numetal. Представитель консорциума пока не ответил на запрос РБК.

Как писали индийские СМИ, братья Руйя стремились вернуть себе Essar Steel, но их ограничивает законодательство страны, которое не позволяет недобросовестным заемщикам подавать заявку в рамках аукциона по процедуре банкротства. ​​Процесс банкротства компании, основанной в начале 1990-х годов, был запущен в августе 2017 года. По данным СМИ, требования кредиторов к Essar Steel достигают $8,1 млрд.

В начале октября глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что ВТБ сохраняет намерение инвестировать в Essar Steel. «Финализация сделки зависит от решения индийских судов, поэтому какое-то время эта сага будет продолжаться», — сказал он.

Борьба за индийскую компанию началась в феврале 2018 года, заявки тогда подали Numetal и ArcelorMittal. Суд неоднократно признавал их заявки нелегитимными, позднее на тендер также заявилась международная Vedanta Resources. ArcelorMittal для участия в борьбе за Essar пришлось избавляться от пакета акций индийской разорившейся Uttam Galva Steel, а ВТБ — подавать дополнительное ходатайство на участие в тендере самостоятельно — без других участников консорциума. Решение по этому ходатайству принято не было.