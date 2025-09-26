 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией

Сюжет
Война санкций
Владелец спа-курорта, имевшего популярность среди россиян до пандемии, конфликта на Украине и закрытия границы с Россией, столкнулся с финансовыми трудностями. Кредиторы высказались за начало корпоративной реструктуризации
Спа-курорт &laquo;Иматра&raquo;
Спа-курорт «Иматра» (Фото: imatrankylpyla.fi)

Фонд реабилитации Южной Карелии, которому принадлежит спа-центр в Иматре, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и имеет задолженность около €5,7 млн, сообщает Yle.

Спа-курорт «Иматра» пользовался популярностью у россиян. Сам город расположен рядом с финско-российской границей. После ее закрытия центр «опустел», говорится в статье.

На этой неделе Фонд реабилитации Южной Карелии и Imatra Spa Ltd подали заявку на проведение корпоративной реструктуризации. Из заявления следует, что крупнейшим кредитором фонда является Кооперативный банк Юго-Восточной Финляндии — дебиторская задолженность составляет около €2,6 млн. Также фонд задолжал примерно €2,2 млн городу Иматра и компании Mitra Management.

В заявлении подчеркивается, что без процедуры реструктуризации фонд, скорее всего, обанкротится. Кредиторы высказались за начало корпоративной реструктуризации, 25 сентября суд принял решение об инициировании процедуры.

«Мы оказались в корпоративной реструктуризации, потому что у нас просто не было возможности справиться с обязательствами фонда в плане финансирования и арендных договоров», — сказал председатель правления фонда Илкка Нокелайнен.

По его оценкам, реализация программы реструктуризации займет не менее пяти лет. «Сокращения повлияют на годовой оборот спа-салона примерно на 400 000 евро», — говорит Нокелайнен.

Безработица в Финляндии достигла рекорда после закрытия границ с Россией
Экономика
Пограничный&nbsp;пункт&nbsp;пропуска между Финляндией и Россией

Как пишет Yle, информация в торговом реестре свидетельствует о том, что спа-центр Иматра потерял свой акционерный капитал. Это означает, что убытки «съели» весь капитал компании, а потеря уставного капитала осложняет в том числе получение фирмой кредита.

Убыток курорта в прошлом году составил €155 тыс., а в 2023-м — €676 тыс. Сокращение потерь объясняется запущенной в 2023 году программой восстановления. В ее рамках, к примеру, была сокращена численность персонала: в 2023-м у компании было 104 сотрудника, а в 2024-м — 82.

В пресс-релизе о подаче заявки на корпоративную реструктуризацию говорилось, что последним нормальным годом работы спа-центра стал 2019-й. В 2020 году вспыхнула пандемия коронавируса, в 2022-м началась российская военная операция на Украине, а затем Финляндия закрыла наземные пункты пропуска на границе с Россией. Все это привело к существенному ограничению туристического потока.

Yle отмечает, что деятельность спа-курорта ограничивается также слабым развитием покупательной способности, повышением ставки НДС до 14%, а также сокращением государственных расходов на реабилитацию и льготный отдых.

Тем не менее, спа-центр продолжит работу и во время процедуры корпоративной реструктуризации. 

