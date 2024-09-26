На Западе зарегистрировали бренд ZELENSKYY

Товарный знак ZELENSKYY зарегистрирован в США и Европе, владелец бренда может использовать его для выпуска охотничьего оружия, ювелирных изделий и живописи, а также для оказания услуг по организации выставок и похорон

Владимир Зеленский (Фото: Kent J. Edwards / Reuters)

Во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрирован товарный знак ZELENSKYY, следует из ее базы данных. Первым на это обратило внимание «РИА Новости».

Товарный знак ZELENSKYY был зарегистрирован 27 октября 2022 года сроком на десять лет (до 28 октября 2032-го), владельцем указан Зеленский Владимир Александрович с Украины (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). Регистрация товарного знака действует в том числе в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле, Молдавии и Японии.

Бренд ZELENSKYY зарегистрирован по целому ряду классов Ниццкой классификации товаров и услуг.

К товарам из перечисленных категорий относятся в числе прочего спортивное и охотничье оружие, ювелирные изделия, предметы живописи, визитницы и кошельки, домашняя и кухонная утварь, игрушки для розыгрышей и вечеринок, продукты питания, алкогольные (вино, сидр, ликер) и безалкогольные напитки.

Регистрация товарного знака ZELENSKYY распространяется на оказание рекламных и маркетинговых услуг, краудфандинга (сбора средств), деятельности в сфере радио и телевещания, организацию выставок и похорон, публикацию книг и проведение онлайн-игр.

Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 2019 года. В прошлом он работал на телевидении, является основателем продюсерской компании «Квартал 95».

В феврале 2022 года Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) одобрил заявку Зеленского на несколько брендов, в том числе товарных знаков KVARTAL 95, «Розсміши коміка» и «Слуга народу». Такие же товарные знаки на русском языке были зарегистрированы Зеленским в 2018–2019 годах, отмечало издание Delo.ua.

В июле 2022 года «РИА Новости» писало, что президент Украины утратил в России права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Заявки на них были одобрены в 2012 году, к лету 2022-го срок охраны бренда истек, отмечало агентство.