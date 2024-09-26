Сооснователь Facebook объяснил, почему Трампа любят техномиллиардеры

Трамп расположил к себе некоторую часть технобизнесменов благодаря готовности не мешать бизнесу социальными обязательствами, а также способности корректировать убеждения после получения пожертвований, пишет Крис Хьюз

Дональд Трамп (Фото: Jon Cherry / Getty Images)

Республиканский кандидат на пост президента США Дональд Трамп заручился поддержкой американских техномиллиардеров благодаря своему гибкому подходу к регулированию их деятельности, заявил бизнесмен, сооснователь Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Крис Хьюз.

«Трамп может угрожать демократическим нормам и распространять дезинформацию; он даже может спровоцировать рецессию, но он не будет мешать создавать технологии, которые им нравятся, независимо от социальных издержек», — написал Хьюз в колонке для New York Times.

Эти бизнесмены рассчитывают, что смогут привлечь Трампа на свою сторону с помощью финансовой помощи и публичного выражения поддержки, полагает сооснователь Facebook. Он отметил, что такой подход оправдывается: прежде экс-президент был среди критиков криптовалютной отрасли, но после пожертвований на его кампанию со стороны криптовалютных гигантов, стал оппонировать регулирования этой сферы.

Хьюз обращает внимание, что недавно Трамп выступил с идеей создать «правительственную комиссию по эффективности», но такую инициативу ему посоветовал бизнесмен Илон Маск всего несколькими неделями ранее. При том, что союзников Трампа в Кремниевой долине может быть небольшим, признает автор колонки, поддержка может позволить им влиять на формирования технологической политики президентской администрации и Республиканской партии, если их кандидат победит.

«Насколько они хотят повлиять на политику мистера Трампа, настолько же они хотят нанести ответный удар администрации Байдена-Харрис, которая, по их мнению, несправедливо нацелилась на их отрасль. Больше, чем любая другая администрация в эпоху интернета, президент Байден и миссис Харрис подталкивали технологические компании к служению общественным интересам», — продолжил Хьюз и напомнил о последних мерах по антимонопольному контролю регуляторов администрации, направленных против Apple, Google, Facebook и Amazon.

По его мнению, важен и имидж Трампа, который преподносит себя как мученика, гонимого за свои идеи. Дело в том, объясняет сооснователь Facebook, что некоторые предприниматели отождествляют себя с этим образом в связи с проверками регуляторов.