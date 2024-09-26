 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Сооснователь Facebook объяснил, почему Трампа любят техномиллиардеры

Сюжет
Выборы президента США
Трамп расположил к себе некоторую часть технобизнесменов благодаря готовности не мешать бизнесу социальными обязательствами, а также способности корректировать убеждения после получения пожертвований, пишет Крис Хьюз
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jon Cherry / Getty Images)

Республиканский кандидат на пост президента США Дональд Трамп заручился поддержкой американских техномиллиардеров благодаря своему гибкому подходу к регулированию их деятельности, заявил бизнесмен, сооснователь Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Крис Хьюз.

«Трамп может угрожать демократическим нормам и распространять дезинформацию; он даже может спровоцировать рецессию, но он не будет мешать создавать технологии, которые им нравятся, независимо от социальных издержек», — написал Хьюз в колонке для New York Times.

Эти бизнесмены рассчитывают, что смогут привлечь Трампа на свою сторону с помощью финансовой помощи и публичного выражения поддержки, полагает сооснователь Facebook. Он отметил, что такой подход оправдывается: прежде экс-президент был среди критиков криптовалютной отрасли, но после пожертвований на его кампанию со стороны криптовалютных гигантов, стал оппонировать регулирования этой сферы.

Гаитяне подали в суд на Трампа после его слов о поедании ими собак
Политика
Дональд Трамп

Хьюз обращает внимание, что недавно Трамп выступил с идеей создать «правительственную комиссию по эффективности», но такую инициативу ему посоветовал бизнесмен Илон Маск всего несколькими неделями ранее. При том, что союзников Трампа в Кремниевой долине может быть небольшим, признает автор колонки, поддержка может позволить им влиять на формирования технологической политики президентской администрации и Республиканской партии, если их кандидат победит.

«Насколько они хотят повлиять на политику мистера Трампа, настолько же они хотят нанести ответный удар администрации Байдена-Харрис, которая, по их мнению, несправедливо нацелилась на их отрасль. Больше, чем любая другая администрация в эпоху интернета, президент Байден и миссис Харрис подталкивали технологические компании к служению общественным интересам», — продолжил Хьюз и напомнил о последних мерах по антимонопольному контролю регуляторов администрации, направленных против Apple, Google, Facebook и Amazon.

По его мнению, важен и имидж Трампа, который преподносит себя как мученика, гонимого за свои идеи. Дело в том, объясняет сооснователь Facebook, что некоторые предприниматели отождествляют себя с этим образом в связи с проверками регуляторов.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Facebook США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск анонсировал отправку пяти кораблей на Марс, если не помешает Харрис
Технологии и медиа
Трамп предложил пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»
Политика
NYT узнала о создании Маском личной «мини-спецслужбы» из-за угроз
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Кремль сообщил об отсутствии угроз суверенитету, но большой конфронтацииПолитика, 06:34
Фигурант дела Иванова пытался скрыть участие в преступленияхОбщество, 06:10
Сооснователь Facebook объяснил, почему Трампа любят техномиллиардерыБизнес, 06:04
В СК назвали срок определения причин смерти детей под КрасноярскомОбщество, 05:43
NYT узнала о предъявлении мэру Нью-Йорка обвинения на федеральном уровнеПолитика, 05:18
Украина призвала не поддерживать мирный план КитаяПолитика, 05:13
«Плеер.ру» прекратил работуТехнологии и медиа, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой областиПолитика, 03:55
Посол в Оттаве назвал Арктический совет «ручейком общения» с КанадойПолитика, 03:33
Германия подаст в суд на «Талибан» из-за притеснения женщинПолитика, 03:12
В Минэке назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики РоссииЭкономика, 03:07
Журналистка France24 сняла сюжет об обстановке в Курской областиПолитика, 02:42
В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детейТехнологии и медиа, 02:39
МИД Венгрии заявил о необходимости связей «от Лиссабона до Владивостока»Политика, 02:16