Богатейшая россиянка вышла из благотворительной организации мэрии Лондона

«Ситуация с главой Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры. Она (Батурина) ушла в отставку незамедлительно и по взаимному соглашению», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Лондона.

Реакции от Батуриной, состояние которой, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, пока не последовало.

В фонде Be Open сообщили «РИА Новости», что Елена Батурина покинула свой пост по причине судебного разбирательства в отношении одного из членов правления организации. При этом в фонде не назвали имя сотрудника. «Мы хотели бы подчеркнуть, что решение об уходе было принято госпожой Батуриной из-за информации о судебном деле за рубежом, касающемся члена правления фонда Be Open, и не имеет ничего общего с пожертвованием Be Open одной из образовательных программ», — заявили в пресс-службе.