Богатейшая россиянка вышла из благотворительной организации мэрии Лондона

Супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова покинула свой пост после того, как исследователи из Finance Uncovered обратили внимание на пожертвования в размере £138 тыс., которые сделал фонд Елены Батуриной

Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Богатейшая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина покинула пост попечителя в правлении благотворительной организации мэрии Лондона. Об этом пишет The Times.

По информации газеты, это произошло после возникновения вопросов касательно пожертвования от благотворительной организации Be Open, которой управляет Батурина. Сумма в размере £138 тыс. (около $170 тыс.) была выделена администрации Большого Лондона и предназначалась для финансирования социальной мобильности и образовательных программ.

Как отмечает издание, на это пожертвование обратил внимание исследовательский сайт Finance Uncovered. Он сделал запрос по поводу деталей пожертвования и преследования по обвинению в отмывании денег одного из членов совета директоров Be Open Доминго Плазаса Руиса. Его, как отмечает The Times, в апреле 2015 года обвинили в налоговых преступлениях и отмывании денег в Испании. Расследование этого дела по-прежнему продолжается.

Газета сообщает, что указанное пожертвование было сделано в 2016 году, когда на пост мэра города избрали Садика Хана. В его пресс-службе отметили, что сотрудничество мэрии британской столицы с Батуриной началось еще при прошлом мэре Борисе Джонсоне. The Times уточняет, что Батурину назначили членом правления благотворительной организации лондонской мэрии в 2017 году. Как сообщается в статье, она покинула этот пост 24 сентября, сразу после публикации на сайте Finance Uncovered.