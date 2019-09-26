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Богатейшая россиянка вышла из благотворительной организации мэрии Лондона
Супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова покинула свой пост после того, как исследователи из Finance Uncovered обратили внимание на пожертвования в размере £138 тыс., которые сделал фонд Елены Батуриной
Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Богатейшая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина покинула пост попечителя в правлении благотворительной организации мэрии Лондона. Об этом пишет The Times.

По информации газеты, это произошло после возникновения вопросов касательно пожертвования от благотворительной организации Be Open, которой управляет Батурина. Сумма в размере £138 тыс. (около $170 тыс.) была выделена администрации Большого Лондона и предназначалась для финансирования социальной мобильности и образовательных программ.

Как отмечает издание, на это пожертвование обратил внимание исследовательский сайт Finance Uncovered. Он сделал запрос по поводу деталей пожертвования и преследования по обвинению в отмывании денег одного из членов совета директоров Be Open Доминго Плазаса Руиса. Его, как отмечает The Times, в апреле 2015 года обвинили в налоговых преступлениях и отмывании денег в Испании. Расследование этого дела по-прежнему продолжается.

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Газета сообщает, что указанное пожертвование было сделано в 2016 году, когда на пост мэра города избрали Садика Хана. В его пресс-службе отметили, что сотрудничество мэрии британской столицы с Батуриной началось еще при прошлом мэре Борисе Джонсоне. The Times уточняет, что Батурину назначили членом правления благотворительной организации лондонской мэрии в 2017 году. Как сообщается в статье, она покинула этот пост 24 сентября, сразу после публикации на сайте Finance Uncovered.

«Ситуация с главой Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры. Она (Батурина) ушла в отставку незамедлительно и по взаимному соглашению», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Лондона.

Реакции от Батуриной, состояние которой, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, пока не последовало.

В фонде Be Open сообщили «РИА Новости», что Елена Батурина покинула свой пост по причине судебного разбирательства в отношении одного из членов правления организации. При этом в фонде не назвали имя сотрудника. «Мы хотели бы подчеркнуть, что решение об уходе было принято госпожой Батуриной из-за информации о судебном деле за рубежом, касающемся члена правления фонда Be Open, и не имеет ничего общего с пожертвованием Be Open одной из образовательных программ», — заявили в пресс-службе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Елена Батурина, Лондон, благотворительный фонд
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