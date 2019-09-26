X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

Ретейлер закроет 20 гипермаркетов, еще часть передаст в управление «Перекрестку». Оставшиеся магазины продолжат работать, пока менеджмент «проанализирует перспективы» дальнейших действий

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Ретейлер X5 Retail Group решил изменить формат сети гипермаркетов «Карусель». Об этом говорится в релизе компании, поступившем в РБК.

К началу 2021 года 34 гипермаркета «Карусели» будут трансформированы в супермаркеты большого формата и переданы в управление «Перекрестку». Еще 20 гипермаркетов к 2022 году будут закрыты.

Оставшиеся 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель», а менеджмент протестирует различные улучшения и проанализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия. Трансформация сети займет два года.

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из низ открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки. Ретейлер прогнозирует, что негативный эффект от предстоящего изменения формата на чистую прибыль X5 в третьем квартале текущего года может составить 5–6 млрд руб. без влияния на денежный поток.