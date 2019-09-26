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Бизнес ,  
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X5 откажется от половины магазинов «Карусель»
Ретейлер закроет 20 гипермаркетов, еще часть передаст в управление «Перекрестку». Оставшиеся магазины продолжат работать, пока менеджмент «проанализирует перспективы» дальнейших действий
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Ретейлер X5 Retail Group решил изменить формат сети гипермаркетов «Карусель». Об этом говорится в релизе компании, поступившем в РБК.

К началу 2021 года 34 гипермаркета «Карусели» будут трансформированы в супермаркеты большого формата и переданы в управление «Перекрестку». Еще 20 гипермаркетов к 2022 году будут закрыты.

Оставшиеся 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель», а менеджмент протестирует различные улучшения и проанализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия. Трансформация сети займет два года.

Бизнес
X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручки

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из низ открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки. Ретейлер прогнозирует, что негативный эффект от предстоящего изменения формата на чистую прибыль X5 в третьем квартале текущего года может составить 5–6 млрд руб. без влияния на денежный поток.

По словам главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, решение провести трансформацию гипермаркетов связано со сложностями, с которыми сталкивается этот формат, и желанием концентрироваться на «магазинах у дома» и более востребованных среди покупателей супермаркетах.

Как заявил РБК представитель X5 Retail Group, компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата». «Те локации, которые явно не привлекают покупателя, мы закрываем. Объекты, которые имеют потенциал к улучшению, меняем на успешную модель «Перекрестка», — отметил он.

Гипермаркеты теряют популярность во всем мире из-за изменения покупательских предпочтений, заявил он. Это подтверждается отрицательным LFL-трафиком (Like-for-Like, сопоставимые продажи в конкретных точках) «Карусели» в последнее время и низкими LFL-продажами.

Бизнес
«Перекресток» впервые обогнал по темпам роста «Пятерочку»

В X5 Retail Group, помимо «Перекрестка» и «Карусели», входит сеть «Пятерочка». Торговые сети холдинга расположены по всей России. По итогам 2017 года компания стала лидером рынка, обойдя по объему выручки своего основного конкурента — торговую сеть «Магнит».

Авторы: Наталия Анисимова, Анна Левинская
Теги: X5 Retail Group, «Карусель», «Перекресток»
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