X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручки

Компания X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») рассказала о росте выручки на 14,3% по итогам второго квартала 2019 года. Об этом говорится в отчете ретейлера, опубликованном на его сайте (pdf).

Согласно документу выручка увеличилась из-за роста продаж и торговых площадей. Она составила 437, 311 млрд руб., а за полгода — 843,175 млрд руб.

Валовая рентабельность поднялась во втором квартале на 105 базисных пунктов до 25%. В связи с этим скорректированный показатель EBITDA по МФСО возрос на 24,2%, а рентабельность этого показателя увеличилась на 64 пункта, до 8,4%.

При этом чистая прибыль ретейлера во втором квартале текущего года возросла на 55,5% и составила более 13,5 млрд руб. Чистая розничная выручка также увеличилась до 14,4%.