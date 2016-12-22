«Коммерсантъ» узнал об ограничении срока льгот для компаний Дерипаски

Преференции при госзакупках могут быть предоставлены оказавшимся под санкциями компаниям Олега Дерипаски всего на один год. Именно такое изменения в документы велел внести вице-премьер Дмитрий Козак, пишет «Коммерсантъ»

Дмитрий Козак (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Вице-премьер Дмитрий Козак распорядился доработать и изменить проект постановления правительства, которое предоставляло преференции при региональных и муниципальных госзакупках попавшим под санкции компаниям Олега Дерипаски, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на источник в правительстве. Информацию о «серьезной доработке» документа подтвердил газете представитель вице-премьера Илья Джус.

Проект постановления был опубликован на Федеральном портале проектнов​ нормативных правовых актов. Разработанный Минпромторгом документ предполагает, что региональный или муниципальный заказчик при закупках автобусов, грузовиков (в том числе автобусов для перевозки детей, машин скорой помощи и другой спецтехники) и дорожно-строительной спецтехники должен отклонять все заявки, которые поступают не от компаний, которые подконтрольны «Группе ГАЗ» и холдингу «Русские машины».

В перечне разрешенных для проведения госзакупок компаний включены входящие в «ГАЗ» Ликинский, Павловский и Курганский автобусные заводы и автомобильный завод «Урал», а также подконтрольные ООО «РМ — ТЕРЕКС» (совместное предприятие «Русских машин» с американской Terex. — РБК) «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и Заволжский завод гусеничных тягачей.

Срок действия преференций в постановлении обозначен не был. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что Козак поручил ограничить действие преференций для компаний Дерипаски только 2019-м годом.

Кроме того, возникли проблемы и с поддержкой алюминиевого бизнеса Дерипаски, пишет издание. Автопроизводители жаловались Козаку на невозможность исполнения проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг, о расширении использования алюминия в производстве автомобилей. Козак должен обсудить эту проблему с представителями автоконцернов 29 сентября в Сочи.

​Бизнесмен Олег Дерипаска был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Автоматически под ограничительные меры попали и связанные с ним компании.

