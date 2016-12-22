«Коммерсантъ» узнал об ограничении срока льгот для компаний Дерипаски

Вице-премьер Дмитрий Козак распорядился доработать и изменить проект постановления правительства, которое предоставляло преференции при региональных и муниципальных госзакупках попавшим под санкции компаниям Олега Дерипаски, пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на источник в правительстве. Информацию о «серьезной доработке» документа подтвердил газете представитель вице-премьера Илья Джус.
Проект постановления был опубликован на Федеральном портале проектнов нормативных правовых актов. Разработанный Минпромторгом документ предполагает, что региональный или муниципальный заказчик при закупках автобусов, грузовиков (в том числе автобусов для перевозки детей, машин скорой помощи и другой спецтехники) и дорожно-строительной спецтехники должен отклонять все заявки, которые поступают не от компаний, которые подконтрольны «Группе ГАЗ» и холдингу «Русские машины».
В перечне разрешенных для проведения госзакупок компаний включены входящие в «ГАЗ» Ликинский, Павловский и Курганский автобусные заводы и автомобильный завод «Урал», а также подконтрольные ООО «РМ — ТЕРЕКС» (совместное предприятие «Русских машин» с американской Terex. — РБК) «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и Заволжский завод гусеничных тягачей.
Срок действия преференций в постановлении обозначен не был. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что Козак поручил ограничить действие преференций для компаний Дерипаски только 2019-м годом.
Кроме того, возникли проблемы и с поддержкой алюминиевого бизнеса Дерипаски, пишет издание. Автопроизводители жаловались Козаку на невозможность исполнения проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг, о расширении использования алюминия в производстве автомобилей. Козак должен обсудить эту проблему с представителями автоконцернов 29 сентября в Сочи.
Бизнесмен Олег Дерипаска был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Автоматически под ограничительные меры попали и связанные с ним компании.