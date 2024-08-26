«Транснефть» выиграла иск против «Роснефти» на ₽4,8 млрд

Иск рассматривали в суде около года, он касается совместного проекта двух компаний — ветки трубопровода Тихорецк — Туапсе. «Роснефть» в январе подавала встречное исковое заявление о компенсации убытков

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Суд удовлетворил иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 4,78 млрд руб. по договору о строительстве второй ветки трубопровода Тихорецк — Туапсе. Карточка дела опубликована на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью», — сказано в карточке, однако детали решения суда не известны, так как иск рассматривался в закрытом режиме.

РБК направил запросы в «Транснефть» и «Роснефть».

Дело рассматривают с прошлого августа. «Роснефть» в январе подала встречное исковое заявление о компенсации убытков на 6,1 млрд руб., их объединили для совместного рассмотрения.

Спор, как пояснял представитель «Роснефти, связан со строительством новой ветки нефтепровода Тихорецк — Туапсе 2 для прокачки дополнительных объемов на НПЗ «Роснефти»

Стороны для выполнения проекта заключили соглашение, которое устанавливало тариф на транспортировку сырья. Деньги планировалось направить на финансирование строительства. В конце 2014 года возведение ветки завершили, но при заполнении трубы технологической нефтью на 242-м км произошла авария. Трубопровод разгерметизировался, ветку нефтепровода не ввели в эксплуатацию.

В «Роснефти» рассказывали, что еще в 2012 году договорились с «Транснефтью» о приостановке тарифных платежей до заключения результатов экспертизы — их получили осенью 2022-го. Контракт на прокачку нефти заключили отдельно на 2012 год, задолженности по нему нет, подчеркивали в нефтяной компании. Стороны планировали заключить дополнительное соглашение со скорректированным тарифом, но пока не согласовали условия.

«Транснефть» заявляла, что ее услуги по транспортировке в рамках договора были оплачены не полностью, а сумма иска учитывает накопившиеся пени за просрочку тарифных платежей.