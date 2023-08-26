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Война санкций ,  
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BI узнал о просьбе Киева ввести санкции против украинского бизнесмена

BI: Киев просил США ввести санкции против украинского бизнесмена Павла Фукса
Сюжет
Война санкций
Киев обвиняет Фукса в связях с организованной преступностью и российскими спецслужбами, но США в течение года отказываются присоединяться к санкциям

МИД Украины просил США ввести санкции против украино-российского бизнесмена Павла Фукса, Вашингтон за год не удовлетворил эту просьбу. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы и нескольких источников. По сведениям издания, просьбу об этом Киев направил более года назад — в июле 2022-го.

Минюст США подтвердил изданию, что против Фукса не введены ограничения, но не стал комментировать причины такого решения.

Киев заявлял, что предприниматель связан с «коррупционной экономической практикой, транснациональной преступностью и неблагоприятным иностранным влиянием». Представитель бизнесмена Екатерина Рощук отвергла претензии украинской стороны, назвав неправдой утверждения о его связях с организованной преступностью и российскими спецслужбами.

По сведениям Business Insider, предполагаемые контакты Фукса с российскими спецслужбами обсуждались среди сотрудников разведки США. Rolling Stones писал в прошлом марте со ссылкой на данные разведки США, что бизнесмен по указанию спецслужб в начале 2022-го платил жителям Харькова, чтобы те рисовали свастики на городских стенах для поддержки российского нарратива о широком распространении нацистских идей среди украинцев. В то же время издание отмечало, что экстремистская символика появлялась на улицах города и «за много лет до нынешнего конфликта».

Эти утверждения также были отвергнуты Фуксом. Он заявил, что приведенные в статье сведения «не имеют ничего общего с реальностью», а материал «содержит огромное количество неправдивых, надуманных фактов, наносящих ущерб моей чести и достоинству».

Фукс — основатель девелоперской компании Mos City Group, в течение нескольких лет от был одним из крупнейших девелоперов в Москве и области, являлся одним из совладельцев и руководителей компаний «Ингеоком». В 2017 году бизнесмен отказался от гражданства России, через два года Фукса объявили в международный розыск по делу о хищении при строительстве ЖК Sky House в центре Москвы.

Украина ввела санкции против Фукса в 2021 году, в мае 2023-го против него завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, связанных с приобретением крупных промышленных предприятий. Бизнесмен в 2017 году получил бессрочный вид на жительство в Великобритании, писала The Guradian.

Фукс настаивает, что не бывал в России с 2015 года, оказывает поддержку украинским военным и семьям погибших служащих, а Украину после начала полномасштабных боев покинул на легальной основе. Обвинения со стороны СБУ он называет клеветой.

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Фукс рассказывал, что в 2006 году обсуждал с Дональдом Трампом проект строительства башни Trump Tower в Москве, но американский бизнесмен потребовал $20 млн в качестве единовременной выплаты за право назвать небоскреб его именем. «Он говорил, что $20 млн — это не деньги. Я сказал: «Нет, это большая сумма». Мы не смогли договориться», — вспоминал Фукс. Башня так и не была построена.

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