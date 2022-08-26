Минцифры по ошибке уведомило ИТ-компании об аннулировании аккредитации
Электронное уведомление от «Госуслуг» об аннулировании аккредитации, которое получили некоторые ИТ-компании, было разослано в результате технического сбоя, пояснили в Минцифры. Там извинились за ошибку и пообещали, что в ближайшее время компании получат письма-опровержения.
О рассылке РБК рассказал источник на рынке. По его словам, такое письмо получили все фирмы из реестра ИТ-компаний.
В письме говорится, что Минцифры проверило аккредитацию адресата на основании п. 15 положения о государственной аккредитации. «По результатам проверки, проведенной в том числе на основе данных из открытых источников, не выявлено достаточных оснований для отнесения вашей организации к ИТ-области», — так в уведомлении объясняется решение об отзыве аккредитации.
В нем также отмечается, что Минцифры ожидает принятия в ближайшее время правительством нового порядка государственной аккредитации. «После этого вы сможете повторно подать заявление и приложить документы, подтверждающие деятельность в области ИТ», — говорится в письме.
1 августа министерство сообщило, что реестр аккредитованных ИТ-компаний был актуализирован, из него исключили более 400 предприятий. «Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной», — пояснили в Минцифры. Среди них более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и еще некоторые компании, не относящиеся к ИТ.
О разработке нового порядка аккредитации ведомство сообщило 2 августа. Минцифры предложило аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет как минимум 30%, а также инвестирующие в отрасль, но не имеющие выручки стартапы. Для получения аккредитации не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране. Еще одно условие (раньше оно было единственным) — наличие профильного ОКВЭД как основного.
Дополнительные условия предлагаются для стартапов: они должны заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации. Кроме того, компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявки на аккредитацию.
С 1 августа подача заявок приостановлена до принятия нового порядка аккредитации.
Аккредитация ИТ-компаний ведется с 2008 года. Наличие такого статуса и раньше давало право на льготы (например, участие в «налоговом маневре»), а после начала военной операции на Украине и введенных в связи с ней западных санкций Минцифры предложило пакет дополнительных мер для удержания в России ИТ-специалистов. Правительство утвердило условия отсрочки для работников компаний в этой сфере от армии, также им предоставили право на льготную ипотеку и другие послабления.
В ведомстве уточняли, что одно лишь наличие аккредитации позволяет получить только отсрочку для сотрудников от военной службы. Остальные преференции предоставляются после дополнительных подтверждений.