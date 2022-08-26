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«Ведомости» узнали о планах сделать из Дома кино комплекс с апартаментами

«Ведомости»: Дом кино реконструируют в комплекс с апартаментами и киноконцертным залом
Кинематографисты требуют реставрации Дома кино более десяти лет, указывая на его катастрофическое состояние. Власти Москвы выпустили разрешение, уточняющее правила застройки объекта: там могут построить комплекс на 29 тыс. кв. м

На месте Центрального дома кино в Москве может появиться комплекс с апартаментами, киноконцертным залом и помещениями для нужд Союза кинематографистов, сообщают «Ведомости».

Издание указывает, что Москомархитектура в середине августа выпустила распоряжение об уточнении правил землепользования и застройки в отношении объекта. Два консультанта, работавших с площадкой, заявили газете, что Союз кинематографистов России смог согласовать параметры застройки участка под этим зданием.

По данным газеты, комплекс на 29,25 тыс. кв. м будет включать апартаменты на 10,76 тыс. кв. м, киноконцертный зал на 4,5 тыс. кв. м, помещения для нужд союза на 3,77 тыс. кв. м, подземную часть площадью 6,5 тыс. кв. м. Историческое здание на площади 2,5 тыс. кв. м будет отреставрировано, указывают «Ведомости». Зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких подтвердил газете информацию.

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Изношенность объектов на территории составляет 70–80%, указал Тонких, после реконструкции союз сохранит зал на 1 тыс. мест, а в историческом здании откроется Белый зал на 400 мест. По его словам, для реализации проекта привлекут опытного девелопера, который пока не выбран. Апартаменты были добавлены в проект, поскольку тот потребует серьезных вложений, заявил зампредседателя союза.

РБК обратился за комментарием к представителю председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова.

В 2012 году «РИА Новости» сообщало, что Союз кинематографистов постановил провести «реконструкцию с элементами нового строительства здания» Дома кино до 2016-го. Михалков неоднократно обращал внимание на его катастрофическое состояние, отмечало тогда агентство. Кроме того, здание неоднократно горело. «Могло бы быть все другое, могло бы быть пять-шесть залов, мультиплекс, здесь могла бы разместиться «Святая Анна», — говорил режиссер.

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В 2013-м пленум союза снова принял решение о реконструкции, его пресс-секретарь тогда указал, что мэрия поддержала решение, идет проработка в структурах столичного правительства. В конце того же года Михалков заявил, что нашел строительную компанию, которая возьмет реконструкцию на себя. Однако, пояснял тогда режиссер, кардинально переделать здание не получится, поскольку Дом кино был переведен в реестр памятников архитектуры.

Весной 2019-го Михалков заявил, что здание планируют закрыть на реконструкцию в конце года. «Нужно это делать, потому что нас просто закроет МЧС», — сказал он, добавив, что на это уйдет около трех лет.

Центральный дом кино открылся в 1934 году.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Екатерина Костина
Дом Кино Москва Союз кинематографистов Недвижимость
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