Клиенты Альфа-банка пожаловались на сбои в работе сервисов

В пресс-службе банка сообщили РБК, что некоторые сервисы не работали «на протяжении нескольких минут» из-за обновления программного обеспечения. По данным пресс-службы, сейчас все функционирует в штатном режиме

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Некоторые сервисы Альфа-банка были временно недоступны из-за технических работ, сообщили РБК в банке.

«Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В Альфа-банке уточнили, что сейчас все работает в штатном режиме.

По данным портала Downdetector, днем 26 августа клиенты сообщили, что не могут войти в систему банка. Кроме того, клиенты жаловались на сбой всех сервисов и невозможность совершить платеж.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на работу сервисов Альфа-банка поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.