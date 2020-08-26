Клиенты Альфа-банка пожаловались на сбои в работе сервисов
Некоторые сервисы Альфа-банка были временно недоступны из-за технических работ, сообщили РБК в банке.
«Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения», — говорится в сообщении.
В Альфа-банке уточнили, что сейчас все работает в штатном режиме.
По данным портала Downdetector, днем 26 августа клиенты сообщили, что не могут войти в систему банка. Кроме того, клиенты жаловались на сбой всех сервисов и невозможность совершить платеж.
Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на работу сервисов Альфа-банка поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.