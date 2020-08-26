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Клиенты Альфа-банка пожаловались на сбои в работе сервисов

В пресс-службе банка сообщили РБК, что некоторые сервисы не работали «на протяжении нескольких минут» из-за обновления программного обеспечения. По данным пресс-службы, сейчас все функционирует в штатном режиме
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Некоторые сервисы Альфа-банка были временно недоступны из-за технических работ, сообщили РБК в банке.

«Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В Альфа-банке уточнили, что сейчас все работает в штатном режиме.

По данным портала Downdetector, днем 26 августа клиенты сообщили, что не могут войти в систему банка. Кроме того, клиенты жаловались на сбой всех сервисов и невозможность совершить платеж.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на работу сервисов Альфа-банка поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. 

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Ранее, 10 августа, клиенты Альфа-банка жаловались на сбои в работе мобильного приложения. В банке РБК сообщили, что пользователи «некоторое время не могли просматривать историю операций в мобильном приложении» из-за работ по обновлению программного обеспечения. Согласно данным Downdetector, тогда клиенты (52%) не могли совершить платеж со счета, а еще у 32% не получалось войти в систему.

Авторы: Евгения Чернышова, Анастасия Батманова
Теги: «Альфа-банк»
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