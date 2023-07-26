Экс-адвоката Лялина осудили по делу о хищении 7,5 млн руб. у Merlion

Лялин был адвокатом руководителей Merlion, которых ложно обвиняли в организации покушения на бывшего топ-менеджера. Юрист заставил компании заключить договор на услуги, которые не были выполнены, но за них заплатили 7,5 млн руб.

Вадим Лялин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Красногорский городской суд Московской области признал бывшего адвоката Вадима Лялина и его подельника Дмитрия Ноева виновными в хищении 7,5 млн руб. у компаний, входящих в ГК Merlion, сообщил РБК адвокат Георгий Поспелов.

Лялин выступал адвокатом совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, экс-совладельца Владислава Мангутова и бывшего топ-менеджера Бориса Левина, которых в 2020-м заподозрили в организации покушения на бывшего топ-менеджера Вячеслава Симоненко. Последнего в прошлом году обвинили в даче ложных показаний против указанных лиц.

В группу компаний Merlion входят «Ситилинк», «Позитроника», Velvica, Buro, Digma и еще около десятка IT-фирм.

Юрист получил сведения о финансовом положении Merlion и предложил Ноеву совершить хищение у четырех компаний ГК — «Ситилинк», «Тегрус», «Верисел-Трейдинг» и «Хаскел». Они контролировались его подзащитными, которые в то время находились в СИЗО. Лялин заявил клиентам, что может добиться для них более легкой меры пресечения, для чего были заключены договоры на оказание юридических услуг с подконтрольной Лялину «Юридической компанией «Логос». Обязательства по документам юрист выполнять не собирался. С ноября 2020 года по февраль 2021-го фирма Лялина получила 7,5 млн руб.

В апреле прошлого года юриста задержали, а затем арестовали. За месяц до этого его лишили адвокатского статуса. В сентябре он совершил попытку побега. Лялина выдали сотрудникам конвоя для проведения следственных действий в его доме в Подмосковье, откуда он скрылся через дыру в заборе и уехал в Смоленскую область, откуда планировал перебраться через Белоруссию в Польшу. ФСБ задержала его на одной из смоленских заправок.

Лялин и Ноев были осуждены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере). Лялина также признали виновным по ч. 1 ст. 313 УК (побег из-под стражи). Он получил пять с половиной лет в колонии общего режима, Ноев — три года. Им также назначили штрафы по 300 тыс. руб. Оба признали вину по всем эпизодам дела. Ущерб Merlion они возместили еще до суда.

Защита Лялина подала апелляцию на приговор, сочтя его чрезмерно жестким.

РБК направил запрос в Красногорский городской суд.

Как отметил Поспелов, бывший адвокат был знаком с бизнесменом Виталием Качуром — это он организовал криминальное сообщество, которое действовало против обвиненных в псевдопокушении на Симоненко руководителей Merlion. В сообщество входил сам Симоненко и несколько следователей. Лялин согласился «за денежное вознаграждение» уговорить обвиняемых дать взятки участникам сообщества за изменение им меры пресечения.