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Экс-адвоката Лялина осудили по делу о хищении 7,5 млн руб. у Merlion

Экс-адвоката Лялина осудили по делу о хищении 7,5 млн руб. у группы Merlion
Лялин был адвокатом руководителей Merlion, которых ложно обвиняли в организации покушения на бывшего топ-менеджера. Юрист заставил компании заключить договор на услуги, которые не были выполнены, но за них заплатили 7,5 млн руб.
Вадим Лялин
Вадим Лялин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Красногорский городской суд Московской области признал бывшего адвоката Вадима Лялина и его подельника Дмитрия Ноева виновными в хищении 7,5 млн руб. у компаний, входящих в ГК Merlion, сообщил РБК адвокат Георгий Поспелов.

Лялин выступал адвокатом совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, экс-совладельца Владислава Мангутова и бывшего топ-менеджера Бориса Левина, которых в 2020-м заподозрили в организации покушения на бывшего топ-менеджера Вячеслава Симоненко. Последнего в прошлом году обвинили в даче ложных показаний против указанных лиц.

В группу компаний Merlion входят «Ситилинк», «Позитроника», Velvica, Buro, Digma и еще около десятка IT-фирм.

Юрист получил сведения о финансовом положении Merlion и предложил Ноеву совершить хищение у четырех компаний ГК — «Ситилинк», «Тегрус», «Верисел-Трейдинг» и «Хаскел». Они контролировались его подзащитными, которые в то время находились в СИЗО. Лялин заявил клиентам, что может добиться для них более легкой меры пресечения, для чего были заключены договоры на оказание юридических услуг с подконтрольной Лялину «Юридической компанией «Логос». Обязательства по документам юрист выполнять не собирался. С ноября 2020 года по февраль 2021-го фирма Лялина получила 7,5 млн руб.

В апреле прошлого года юриста задержали, а затем арестовали. За месяц до этого его лишили адвокатского статуса. В сентябре он совершил попытку побега. Лялина выдали сотрудникам конвоя для проведения следственных действий в его доме в Подмосковье, откуда он скрылся через дыру в заборе и уехал в Смоленскую область, откуда планировал перебраться через Белоруссию в Польшу. ФСБ задержала его на одной из смоленских заправок.

Лялин и Ноев были осуждены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере). Лялина также признали виновным по ч. 1 ст. 313 УК (побег из-под стражи). Он получил пять с половиной лет в колонии общего режима, Ноев — три года. Им также назначили штрафы по 300 тыс. руб. Оба признали вину по всем эпизодам дела. Ущерб Merlion они возместили еще до суда.

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Защита Лялина подала апелляцию на приговор, сочтя его чрезмерно жестким.

РБК направил запрос в Красногорский городской суд.

Как отметил Поспелов, бывший адвокат был знаком с бизнесменом Виталием Качуром — это он организовал криминальное сообщество, которое действовало против обвиненных в псевдопокушении на Симоненко руководителей Merlion. В сообщество входил сам Симоненко и несколько следователей. Лялин согласился «за денежное вознаграждение» уговорить обвиняемых дать взятки участникам сообщества за изменение им меры пресечения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анна Захарова
При участии
Любовь Ставцева
мошенничество приговор адвокат Красногорск
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