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Власти продлят действие пошлин на экспорт подсолнечного масла

Власти продлят действие пошлин на экспорт подсолнечного масла
Ограничения были введены весной прошлого года для защиты внутреннего рынка
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Истекающие 31 августа меры регулирования экспорта масличных культур и продуктов их переработки будут продлены с целью защиты внутреннего рынка, сообщили РБК в Минэкономразвития, уточнив, что к такому выводу пришли участники заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Так, продолжат действие экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника (50%, но не менее $320 за тонну — до 31 августа 2024 года) и запрет на вывоз семян рапса (до 29 февраля 2024 года).

До 31 августа 2024 года будет продлено действие «плавающих» пошлин на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, который используется в качестве кормового ресурса в животноводческой отрасли. Базовая экспортная цена, используемая при расчете ставок вывозных таможенных пошлин в отношении шрота подсолнечного, будет повышена на ₽2 тыс. за тонну (с 1 марта она составляла ₽6577,7 за тонну).

Также по предложению Минсельхоза принято решение о продлении по 31 декабря 2023 года срока действия тарифных квот на экспорт этих товаров с территорий новых регионов.

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В марте прошлого года Россия запретила вывоз семян подсолнечника и рапса и ввела квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Эти меры дважды продлевались, за исключением запрета на вывоз семян подсолнечника. Он продолжался до 31 августа 2022 года, а затем в правительстве пришли к выводу, что пошлин достаточно для исключения дефицита и серьезного повышения цен на эту продукцию внутри страны.

Весной комитет Госдумы по аграрным вопросам предлагал правительству временно отменить экспортную пошлину на подсолнечник. Объяснялось это высоким урожаем и поставками продукции из новых регионов. Помимо этого, рынок подсолнечного масла оказался под давлением из-за демпинга со стороны Украины (подсолнечник оттуда вывозили в том числе в рамках зерновой сделки), а также временного снижения закупок Турцией на фоне землетрясения, говорили в Масложировом союзе, который выступил против отмены пошлины. Там предположили, что поскольку основным покупателем российской продукции являлась Турция, то стоило переждать провал рынка. В противном случае, отмечали в организации, отмена пошлины угрожала еще больше обвалить ситуацию.

Во вторник исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что «в этих условиях возможно повышение загрузки перерабатывающих мощностей». «Правила для рынка определяются на весь сезон и являются неизменными. Это облегчает как производителям, так и переработчикам формирование рыночных стратегий и позволяет избежать непредвиденных убытков», — сообщил он.

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Петр Канаев Петр Канаев, Артем Филипенок Артем Филипенок
подсолнечное масло экспортные пошлины
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