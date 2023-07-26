Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит

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Согласно данным Корпорации МСП, банки отказываются выдавать предпринимательский кредит в 50% случаев. У малого бизнеса может отсутствовать залог или компания только начала свою работу — причины могут быть разные. Получить финансовую поддержку в таких случаях помогает Национальная гарантийная система.

Начинающие и действующие предприниматели могут обращаться за предпринимательским кредитом, но из-за высоких рисков банки не всегда соглашаются. Повысить шансы может залог имущества, однако не у каждого бизнесмена есть необходимый капитал. Получить финансовую поддержку может помочь государство — через инструменты Национальной гарантийной системы.

Оператор системы, Корпорация МСП, или региональные гарантийные организации (РГО) договариваются с банком-партнером погасить часть кредита за владельца бизнеса, если у него возникнут финансовые трудности. Программа поддержки входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Корпорация МСП — федеральный институт по поддержке малого и среднего предпринимательства. Создан в 2015 году и заявляет своей целью предоставление гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу, льготных программ кредитования и помощь в рынках сбыта продукции. Ее контролирующим акционером является Российская Федерация в лице Минэкономразвития. В экосистему поддержки корпорации входят МСП Банк, предоставляющий льготные кредиты предпринимателям, «МСП Лизинг», фонд «Мир», финансирующий компании на стадии роста и развития. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития также создана Цифровая платформа МСП.РФ для адресного подбора и дистанционного предоставления мер поддержки предпринимателям и тем, кто только хочет ими стать. В режиме одного онлайн-окна можно узнать о мерах господдержки, пройти диагностику бизнеса и бизнес-обучение, получить различные услуги.



Спрос на услугу растет: гарантии в первом квартале 2023 года получили более 10 тыс. предприятий. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно за первый квартал 2023 года малый бизнес привлек более 240 млрд руб.

Чаще всего за поддержкой обращались предприниматели, которые работают в сфере информации и связи, гостиниц и общепита, обрабатывающего производства, научно-технической деятельности. «Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры», — отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

Как рассказывал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, банки отклоняют заявки малого бизнеса в 50% случаев. Как правило, отказы происходят по четырем причинам:

срок ведения бизнеса, особенно если бизнес только «на старте»;

финансовые показатели компании: не должно быть долгов по налогам, нужна хорошая кредитная история заемщика;

личная невнимательность: предприниматель может упустить предложения по страхованию или залоговому обеспечению;

высокая долговая нагрузка компании.

Кроме того, отказы могут возрастать в периоды макроэкономических и политических рисков, отмечала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Решение проблемы — гарантийная система, которая позволяет банкам за счет снижения уровня потерь и деления рисков кредитовать даже более рискованных бизнесменов, подчеркивал Исаевич.

Виды гарантийных программ

Предприниматель может выбрать несколько гарантийных программ. Всего две программы: «зонтичный механизм» Корпорации МСП и поручительства гарантийных организаций, которые есть в каждом регионе страны.

«Зонтичный механизм». Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя нет залога. Корпорация МСП покрывает до 50% суммы кредита, а размер поручительства по одному кредиту — до 1 млрд руб. Комиссию платит банк.

Оформить гарантию можно сразу же в одном из 24 банков-партнеров, список которых можно найти на сайте Корпорации МСП, при этом обращаться в саму госкорпорацию отдельно не нужно.

Получить государственную поддержку в виде гарантий может практически любой предприниматель. Но есть условия:

предприниматель должен соответствовать критериям 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства и входить в единый реестр МСП;

бизнесмен не нарушал условия получения господдержки в последние три года;

работа не связана с добычей и реализацией полезных ископаемых, производством и реализацией подакцизных товаров, например алкоголя;

не находится в процессе банкротства;

нет просроченных платежей перед банком;

выручка компании не более 2 млрд руб.

Потратить полученные деньги можно на инвестиционные цели и развитие бизнеса, пополнить оборотные средства, рефинансировать кредит.

Поручительства РГО. Региональные гарантийные организации (РГО) действуют во всех субъектах Российской Федерации (полный список на сайте Корпорации МСП). Причем поручительства предоставляются не только малому и среднему бизнесу, но и самозанятым.

Для того чтобы иметь возможность получить поручительство региональных гарантийных организаций, нужно соответствовать нескольким правилам:

быть в реестре субъектов МСП;

у предпринимателя не должно быть долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам, превышающим 50 тыс. руб.;

нет задолженности перед сотрудниками по зарплате больше трех месяцев;

бизнес не проходит процедуру банкротства.

Как правило, РГО выдают поручительства на сумму до 25 млн руб. (некоторые крупные РГО — до 100 млн руб.) и максимальным сроком 15 лет (в среднем 3,2 года). За услуги РГО нужно заплатить комиссию от 0,5 до 3% годовых (в среднем 0,69%). За получением финансирования можно обратиться к финансовому партнеру РГО (это может быть банк, лизинговая компания и другие).