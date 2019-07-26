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Alphabet $1 385 (+10,48%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,95%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Бизнес ,  
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НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
НЛМК рассматривает возможность инвестировать $100–150 млн в создание завода по производству стали в Индии. Доля компании на мировом рынке электротехнической стали составляет уже около 10%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейшая сталелитейная компания в России — Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина — собирается вложить около $100 млн в создание завода по производству электротехнической стали в индийском штате Махараштра, сообщили индийские СМИ. По их данным, топ-менеджеры НЛМК на встрече с властями этого штата сообщили о планах инвестировать в проект $12 млн на первом этапе. Основные инвестиции планируются на втором этапе — в 2022 году.

В НЛМК заявили РБК, что проект прорабатывается, но решения еще не принято. «Рассматриваем локализацию части производства трансформаторной (электротехнической) стали. Инвестиции могут составить $100–150 млн», — добавил представитель компании. НЛМК — единственный в России производитель этой стали, используемой в производстве трансформаторов и электродвигателей. Доля компании на мировом рынке электротехнической стали составляет около 10%.

Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз. На телефонной конференции в пятницу гендиректор НЛМК Григорий Федоришин заявил, что Индия — один из крупнейших потребителей электротехнической стали НЛМК. Компания, по его словам, поставляет в Индию около 80 тыс. т такой стали в год при емкости рынка в 300–350 тыс. т.

Бизнес
Альянс ВТБ с «Ростехом» проиграл тендер на покупку индийской Essar Steel

Аналитики, однако, не одобряют идею компании. Старший аналитик БКС Олег Петропавловский напоминает, что международная экспансия никогда не была выгодной для российских металлургов. Кроме того, конкуренция на рынке электротехнической стали вырастет, что отрицательно скажется на ценах.

Инвестиции в завод в Индии выглядят как попытка нарастить международное присутствие на фоне трудностей американского дивизиона из-за импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом из соображений нацбезопасности, сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но это довольно незнаичтельные вложения по меркам и НЛМК, и рынка, за такую сумму вряд ли удастся создать крупное предприятие, отметил он. Кроме того, индийцы славятся своим неумением быстро договариваться, поэтому ждать скорого запуска проекта пока не приходится, добавил Худалов.

Интерес к металлургическому сектору Индии проявлял российский банк ВТБ. В прошлом году он в консорциуме с индийской JSW Steel и «Ростехом» участвовал в тендере на выкуп банкротящейся индийской Essar Steel. Однако на конкурсе победил другой претендент — крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal, но эта сделка пока не завершена из-за продолжающихся судов. ВТБ же сохраняет интерес к приобретению активов группы Essar братьев Руйи, пишут индийские СМИ. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: НЛМК
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