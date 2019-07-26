НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн

НЛМК рассматривает возможность инвестировать $100–150 млн в создание завода по производству стали в Индии. Доля компании на мировом рынке электротехнической стали составляет уже около 10%

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Крупнейшая сталелитейная компания в России — Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина — собирается вложить около $100 млн в создание завода по производству электротехнической стали в индийском штате Махараштра, сообщили индийские СМИ. По их данным, топ-менеджеры НЛМК на встрече с властями этого штата сообщили о планах инвестировать в проект $12 млн на первом этапе. Основные инвестиции планируются на втором этапе — в 2022 году.

В НЛМК заявили РБК, что проект прорабатывается, но решения еще не принято. «Рассматриваем локализацию части производства трансформаторной (электротехнической) стали. Инвестиции могут составить $100–150 млн», — добавил представитель компании. НЛМК — единственный в России производитель этой стали, используемой в производстве трансформаторов и электродвигателей. Доля компании на мировом рынке электротехнической стали составляет около 10%.

Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз. На телефонной конференции в пятницу гендиректор НЛМК Григорий Федоришин заявил, что Индия — один из крупнейших потребителей электротехнической стали НЛМК. Компания, по его словам, поставляет в Индию около 80 тыс. т такой стали в год при емкости рынка в 300–350 тыс. т.

Аналитики, однако, не одобряют идею компании. Старший аналитик БКС Олег Петропавловский напоминает, что международная экспансия никогда не была выгодной для российских металлургов. Кроме того, конкуренция на рынке электротехнической стали вырастет, что отрицательно скажется на ценах.