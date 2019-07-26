Верховный суд изложил свою позицию по начислению налога на недвижимость

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда опубликовала полный текст определения по делу ООО «Юмакс» об уплате налогов по кадастровой стоимости, повышенной задним числом. Верховный суд 17 июля признал недействительными все решения нижестоящих инстанций по иску «Юмакса», которые были приняты в пользу налоговиков.

В мотивировочной части определения Верховный суд разъясняет, что ретроспективное повышение налога все-таки возможно, если оценка была признана недостоверной.

«Юмакс» судится с управлением Федеральной налоговой службы по Москве и одной из ее инспекций. В 2017-м году «Юмаксу» доначислили 10 млн руб. налогов и обязали заплатить 2 млн руб. штрафа из-за того, что компания оплатила налог на недвижимость, исходя из «старой» оценки здания площадью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 15.

Правительство Москвы повысило кадастровую стоимость этого здания с 58 млн до 863 млн руб., выпустив соответствующее постановление 26 декабря 2016 года. Постановление устанавливало новую оценку с 1 января того года. Суды нижестоящих инстанций посчитали, что поскольку в январе, на момент подачи декларации «Юмаксом», кадастровая стоимость была внесена в ЕГРН, налог нужно было платить по ней. Но Верховный суд указал на то, что осенью 2018 года Мосгорсуд признал недействительным повышение кадастровой оценки с 1 января 2016 года.

При этом суд не встал на сторону «Юмакса» — в определении указано, что стоимость здания за 2016 год нужно снова пересчитать. Суд ссылается на то, что в феврале 2016-го комиссия при рассмотрении споров при управлении Росреестра по Москве признала оценку здания на Ильинке недостоверной, поэтому эту оценку нельзя было применять как налоговую базу. А после решения Мосгорсуда осенью 2018 года новую стоимость применять тоже нельзя, поэтому величину налога нужно определить заново расчетным путем, пояснил Верховный суд.