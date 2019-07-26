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Верховный суд изложил свою позицию по начислению налога на недвижимость

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда опубликовала полный текст определения по делу ООО «Юмакс» об уплате налогов по кадастровой стоимости, повышенной задним числом. Верховный суд 17 июля признал недействительными все решения нижестоящих инстанций по иску «Юмакса», которые были приняты в пользу налоговиков.

В мотивировочной части определения Верховный суд разъясняет, что ретроспективное повышение налога все-таки возможно, если оценка была признана недостоверной.

«Юмакс» судится с управлением Федеральной налоговой службы по Москве и одной из ее инспекций. В 2017-м году «Юмаксу» доначислили 10 млн руб. налогов и обязали заплатить 2 млн руб. штрафа из-за того, что компания оплатила налог на недвижимость, исходя из «старой» оценки здания площадью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 15.

Правительство Москвы повысило кадастровую стоимость этого здания с 58 млн до 863 млн руб., выпустив соответствующее постановление 26 декабря 2016 года. Постановление устанавливало новую оценку с 1 января того года. Суды нижестоящих инстанций посчитали, что поскольку в январе, на момент подачи декларации «Юмаксом», кадастровая стоимость была внесена в ЕГРН, налог нужно было платить по ней. Но Верховный суд указал на то, что осенью 2018 года Мосгорсуд признал недействительным повышение кадастровой оценки с 1 января 2016 года.

При этом суд не встал на сторону «Юмакса» — в определении указано, что стоимость здания за 2016 год нужно снова пересчитать. Суд ссылается на то, что в феврале 2016-го комиссия при рассмотрении споров при управлении Росреестра по Москве признала оценку здания на Ильинке недостоверной, поэтому эту оценку нельзя было применять как налоговую базу. А после решения Мосгорсуда осенью 2018 года новую стоимость применять тоже нельзя, поэтому величину налога нужно определить заново расчетным путем, пояснил Верховный суд.

Управляющий партнер Consul Group (представляла «Юмакс» в суде) Сергей Пивоварчик не согласен с таким определением и указывает, что у комиссии при Росреестре нет полномочий признавать стоимость недостоверной: и для 2015 года, и для 2016-го она «до сих пор законная и действующая».

В определении Верховный суд указывает на то, что «Юмакс» «не мог не знать», что первоначальная оценка заведомо некорректна. Но стоимость была установлена государственной кадастровой оценкой в 2014 году, «Юмакс» в этом процессе не участвовал и впервые попал в перечень объектов, налог по которым уплачивается по кадастровой стоимости в 2016 году, парирует Пивоварчик.

Суд, признавая незаконным пересмотр налоговой базы по налогу за 2016 год, произведенный в том году, предлагает еще раз его пересмотреть, в такой правовой позиции прослеживается непоследовательность, считает Пивоварчик.

Consul Group, по словам Пивоварчика, готовит надзорную жалобу в президиум Верховного суда. В дальнейшем при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции юристы будут настаивать на том, что пересматривать налоговую базу «задним числом» недопустимо.

Вместе с повышением стоимости здания на Ильинке правительство Москвы повысило стоимость еще 2,5 тыс. объектов коммерческой недвижимости, для которых кадастровая стоимость является налоговой базой. Вместе с изменением оценки владельцам коммерческой недвижимости доначислили около 12,5 млрд руб. налогов, подсчитали в компании Consul Group. В судах в ожидании решения Верховного суда по делу «Юмакса» «зависло» более 50 подобных дел.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Верховный суд
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