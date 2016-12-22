Закон о запрете валютных тарифов в российских портах прошел Госдуму

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий возможность тарификации услуг в российских морских портах в валюте или условных единицах, сообщает «Интерфакс».

Согласно принятому закону, цены на услуги в морских портах могут устанавливаться только в рублях. «Закон направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предусматривается переходный период вступления в силу закона для компаний, которые по состоянию на 1 января 2018 года имели обязательства в иностранной валюте. Для таких компаний закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Для всех остальных — в течение десяти дней со дня опубликования закона.

ФАС несколько лет пыталась заставить российских портовых операторов перевести тарифы на перевалку из валюты в рубли. Антимонопольная служба даже судилась с некоторыми участниками рынка из-за этого.

В августе 2017 года президент Владимир Путин поручил перевести тарифы в портах в рубли с 1 января 2018 года, «но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов». «Надо голову включить и посмотреть, чтобы не было убытков ни у кого», — говорил он.

Однако, как пояснял бывший замминистра транспорта Виктор Олерский, вопрос с переводом ставок российских стивидоров из валюты в рубли упирался в правовую коллизию — соответствующее поручение расходилось с положениями Гражданского кодекса РФ.