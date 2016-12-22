АвтоВАЗ увеличил экспорт машин в первом полугодии на 64%

АвтоВАЗ продал 16,6 тыс. автомобилей на внешних рынках в первом полугодии 2018 года, что на 64% выше результатов аналогичного периода 2017 года, следует из сообщения автоконцерна.

Только в июне экспортные продажи Lada выросли на 34%, до 3,5 тыс. машин. Самыми популярными моделями на внешних рынках являются Lada 4х4 и Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% общего объема экспорта.

Основными странами экспорта для АвтоВАЗа остались Белоруссия и Казахстан, где было продано 4206 и 5854 машин соответственно. В результате доля бренда на рынке Казахстана выросла до 22,4% (+4,6 п.п.), на белорусском — до 18,4% (+9,4 п.п.). Как следует из заявления автоконцерна, продажи значительно выросли и в других странах СНГ — «в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года».

Российские продажи Lada за первое полугодие выросли на 21,1%, до 169,9 тыс. машин. В конце апреля начались поставки автомобилей Lada Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию. ​В конце мая АвтоВАЗ возобновил экспорт автомобилей в Чили.