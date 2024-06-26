В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

СК считает необходимым ввести уголовную ответственность для юрлиц, заявил замглавы ведомства Федоров. Такую инициативу вносили в Думу в 2015 году, обосновывая возможностью преследовать за рубежом финансирующие терроризм компании

Александр Федоров (Фото: СК РФ)

Следственный комитет (СК) предлагает ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц, сообщил замглавы ведомства Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален. Мир меняется, должно меняться представление о том правом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения, адекватно реагировать на них», — сказал он.

По словам Федорова, хотя юрлицо нельзя посадить в тюрьму, существует «огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом».

СК выступает за введение уголовной ответственности для юрлиц на протяжении многих лет. Так, в 2011-м ведомство предложило идею уголовной ответственности компаний. Тогда основной целью следователей был удар по фирмам-однодневкам.

В 2015 году в Госдуму внесли разработанный совместно с СК законопроект об уголовной ответственности для юрлиц. Предполагалось, что наказывать будут почти по четырем десяткам статей УК: от торговли людьми и организации незаконного вооруженного формирования до незаконного экспорта сырья и коммерческого подкупа.

Максимальная мера — запрет на осуществление деятельности на территории России, принудительная ликвидация и обращение имущества компании в доход государства (после удовлетворения требований кредиторов) — предусматривалась за особо тяжкие преступления против личности, общественной безопасности и мира.

Другими мерами наказания были штрафы как в виде единовременной выплаты (от 200 тыс. до 3 млн руб.), так и в виде кратного штрафа. При назначении выплат должно было учитываться имущественное положение компании. Также среди предлагаемых мер были лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься определенным видом деятельности. Такие наказания предлагалось назначать только по отношению к деятельности, в рамках которой совершалось преступление.

Автор инициативы — депутат Госдумы Александр Ремезков (на тот момент зампред думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству) — говорил, что введение такой меры необходимо в России: закон позволит преследовать за рубежом организации, финансирующие терроризм и дестабилизацию политической обстановки в России, а также обеспечит возврат из-за рубежа капиталов, нажитых преступным путем.

Документ в итоге принят не был. Инициатива вызвала критику со стороны юридического и делового сообществ. Глава СК Александр Бастрыкин на ПМЮФ в прошлом году призывал вернуться к обсуждению законопроекта.