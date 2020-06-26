Миллер заявил о запасе прочности «Газпрома» для поставок в Европу

Газовый рынок переживает «не самый простой период», сказал глава газовой компании. По итогам 2019 года объем поставок в страны дальнего зарубежья снизился на 4,5%

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Все поставщики газа, работающие на европейском рынке, сейчас переживают «не самый простой период», но у «Газпрома» есть преимущества, заявил глава компании Алексей Миллер.

«Мы имеем бóльший запас прочности. У «Газпрома» есть целый ряд существенных преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли», — сказал Миллер (цитата по публикации на сайте компании).

Глава «Газпрома» отметил, что, несмотря на все сложности, компания остается крупнейшим поставщиком газа в Европу, надежно обеспечивает своих клиентов и даже расширяет сотрудничество с европейскими странами. Примером такой экспансии Миллер назвал заключение нового долгосрочного контракта, который предусматривает поставки газа в Грецию в 2020–2030 годах.

В отчете «Газпрома» указано, что всего за 2019 год компания поставила в ЕС и другие страны Европы около 232 млрд куб. м природного газа, в том числе: