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Миллер заявил о запасе прочности «Газпрома» для поставок в Европу

Газовый рынок переживает «не самый простой период», сказал глава газовой компании. По итогам 2019 года объем поставок в страны дальнего зарубежья снизился на 4,5%
Газпром GAZP ₽192,96 +0,37% Купить
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Все поставщики газа, работающие на европейском рынке, сейчас переживают «не самый простой период», но у «Газпрома» есть преимущества, заявил глава компании Алексей Миллер.

«Мы имеем бóльший запас прочности. У «Газпрома» есть целый ряд существенных преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли», — сказал Миллер (цитата по публикации на сайте компании).

Глава «Газпрома» отметил, что, несмотря на все сложности, компания остается крупнейшим поставщиком газа в Европу, надежно обеспечивает своих клиентов и даже расширяет сотрудничество с европейскими странами. Примером такой экспансии Миллер назвал заключение нового долгосрочного контракта, который предусматривает поставки газа в Грецию в 2020–2030 годах.

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
Экономика
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В отчете «Газпрома» указано, что всего за 2019 год компания поставила в ЕС и другие страны Европы около 232 млрд куб. м природного газа, в том числе:

  • в Великобританию — 59 млрд куб. м;
  • в Германию — 44,9 млрд куб. м;
  • в Италию — 22 млрд куб. м;
  • в Нидерланды — 16,3 млрд куб. м;
  • в Турцию — 15,4 млрд куб. м;
  • во Францию — 13 млрд куб. м;
  • в Венгрию — 10,5 млрд куб. м;
  • в Польшу — 9,7 млрд куб. м;
  • в Австрию — 9,1 млрд куб. м;
  • в Словакию — 6,5 млрд куб. м;
  • в Хорватию — 2,8 млрд куб. м.

По сравнению с предыдущим годом объем поставок «Газпрома» в страны дальнего зарубежья сократился на 4,5% (было 243,3 млрд куб. м). При этом в отдельных европейских странах спад оказался куда большим — в Германии почти на треть (с 65,7 млрд куб. м), в Турции — почти на 36% (с 24 млрд куб. м), в Нидерландах — на 23,8% (с 21,4 млрд куб. м). В то же время объем поставок в Великобританию вырос сразу на 72,5%.

«Снижение объемов продаж обусловлено как влиянием погодного фактора и ростом поставок СПГ, так и экономической ситуацией в отдельных странах», — говорится в отчете «Газпрома».

Одновременно Миллер отметил наличие планов по наращиванию экспортных поставок газа на другом направлении — в Китай, куда поставки трубопроводного газа впервые начались в 2019 году. В ближайшие несколько лет «Газпром», по его словам, планирует нарастить объем экспорта в Китай до 38 млрд куб. м в год и уже ведет переговоры об увеличении объема поставок до 44 млрд куб. м.

«Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок», — отметил Миллер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Газпром», Алексей Миллер
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