Член семьи Рокфеллеров перед смертью завещал бороться с Exxon

Рокфеллеры разбогатели на переработке нефти, однако со временем из-за влияния на экологию вышли из этого бизнеса и стали флагманами судебных разбирательств против гигантской топливной корпорации

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Американский филантроп, президент Фонда семьи Рокфеллеров Дэвид Кайзер завещал перед смертью сестре Миранде продолжать бороться с одной из крупнейших нефтяных компаний в мире – ExxonMobil, пишет Wall Street Journal.

Сестра в то время руководила собственной организацией, помогавшей итальянским иммигрантам, находилась в бракоразводном процессе и не была готова к этой просьбе. Но Миранда Кайзер все же выполнила ее и возглавила фонд, который сейчас финансирует судебные процессы и оказывает иную поддержку по более чем 30 искам против топливной индустрии, по всем делам ответчиком является ExxonMobil. Фонд обвиняет нефтяную компанию в том, что она вводит общественность в заблуждение по поводу своего влияния на изменение климата.

«Было бы бессовестно получать выгоду от чего-то, что, как вы тогда знаете, вредит миру, и ничего не делать с этим», — говорил Кайзер.

Дэвид Кайзер умер в 2020 году в возрасте 50 лет. Он внук миллиардера Дэвида Рокфеллера, правнук финансиста Джона Рокфеллера-младшего и праправнук Джона Рокфеллера, основавшего в 1870 году Standard Oil. Эта компания вскоре стала лидером американской нефтепереработки, впоследствии в ее структуре возникла ExxonMobil, которая принесла Рокфеллерам значительную часть состояния. После серии судебных антимонопольных разбирательств Standard Oil была разделена на 38 компаний (среди них будущие Chevron, Exxon, Mobil, Amoco и другие).

Руководство Exxon называет судебные иски, поддерживаемые Рокфеллерами, необоснованными. Однако там опасаются, что в штатах с высокой поддержкой Демократической партии, традиционно озабоченной проблемой экологии, присяжные могут решить оштрафовать компанию на огромные суммы, рассказали источники WSJ.

Кампания Кайзера стала «насмешкой над правовой системой», заявила пресс-секретарь Exxon Эмили Мир. По ее словам, «использование семейного богатства и статуса для достижение своих личных целей» находится «где-то между привилегиями и неэтичностью», это также не помогает снизить объем вредных выбросов. В Exxon подчеркивают, что стремятся сократить выбросы и одновременно обеспечить доступные нефть и газ, которые остаются критически важными для мировой экономики.