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Экс-партнер Ротенберга покинул совет директоров его банка

Артем Оболенский — экс-партнер Аркадия Ротенберга, ушел с поста председателя совета директоров принадлежащего миллиардеру и его брату Борису СМП-банка. В последние годы бизнесмен занят совместными проектами с «Газпромом».
Артем оболенский
Артем оболенский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Артем Оболенский, который с 2015 года возглавлял совет директоров СМП-банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, еще 10 февраля 2020 года подал заявление о выходе из этого совета директоров. Об этом РБК рассказал представитель банка. По словам собеседника РБК, с момента подачи заявления Оболенский не принимает участия в деятельности совета директоров банков группы СМП (помимо одноименного банка включает Мособлбанк). Новый председатель совета директоров СМП-банка — Сергей Смирнов.

На сайте банка и в материалах раскрытия информации, Оболенский все еще числится членом совета директоров. «В соответствии с законодательством об акционерных обществах, несмотря на заявление о выходе из состава совета директоров, Оболенский продолжает числится в качестве члена совета директоров до очередного общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров СМП-банка», — объяснил РБК представитель банка. Причины ухода Оболенского он не комментирует.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев, с самим Оболенским связаться не удалось.

Оболенский уходит из банка Ротенбергов без какого либо конфликта, сказал РБК, близкий к ним источник: «Все хорошо и полюбовно». «Он давно уже стал самостоятельным», — добавил он

Член совета директоров может письменно уведомить совет о своем выходе, и в этом случае, согласно разъяснению пленума Верховного суда, он считается выбывшим из коллегиального органа, говорит партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. При этом формально такой человек, действительно, будет числиться в совете до тех пор, пока акционеры не переизберут новый совет директоров, говорит юрист.

До того как возглавить совет директоров СМП-банка, Оболенский в 2013-2015 года был его президентом. Именно в это время, в 2014-ом после присоединения Крыма, банк, как и некоторые другие активы братьев Ротенбергов, попал под санкции США.

Аркадий Ротенберг создал новую газовую компанию
Бизнес
<p>Бизнесмен Аркадий Ротенберг</p> <p></p>

В 2016 году топ-менеджер стал партнером Аркадия Ротенберга — вместе они учредили «Национальную газовую группу». Но затем Ротенберг вышел из совместного бизнеса, передав свою долю Оболенскому. Главный проект «Национальной газовой группы» реализует его «дочка» — «Русгаздобыча»: вместе с «Газпромом» она строит газохимический комплекс в Усть-Луге, который оценивается в 2,4 трлн руб. Компания уже получила на это кредит ВЭБа. Она также обустраивает месторождения «Газпрома» — год назад она получила контракт на 51 млрд руб. на дообустройство «под ключ» Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко
Теги: Аркадий Ротенберг, СМП банк, Артем Оболенский
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