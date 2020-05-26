Экс-партнер Ротенберга покинул совет директоров его банка

Артем Оболенский — экс-партнер Аркадия Ротенберга, ушел с поста председателя совета директоров принадлежащего миллиардеру и его брату Борису СМП-банка. В последние годы бизнесмен занят совместными проектами с «Газпромом».

Артем оболенский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Артем Оболенский, который с 2015 года возглавлял совет директоров СМП-банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, еще 10 февраля 2020 года подал заявление о выходе из этого совета директоров. Об этом РБК рассказал представитель банка. По словам собеседника РБК, с момента подачи заявления Оболенский не принимает участия в деятельности совета директоров банков группы СМП (помимо одноименного банка включает Мособлбанк). Новый председатель совета директоров СМП-банка — Сергей Смирнов.

На сайте банка и в материалах раскрытия информации, Оболенский все еще числится членом совета директоров. «В соответствии с законодательством об акционерных обществах, несмотря на заявление о выходе из состава совета директоров, Оболенский продолжает числится в качестве члена совета директоров до очередного общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров СМП-банка», — объяснил РБК представитель банка. Причины ухода Оболенского он не комментирует.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев, с самим Оболенским связаться не удалось.

Оболенский уходит из банка Ротенбергов без какого либо конфликта, сказал РБК, близкий к ним источник: «Все хорошо и полюбовно». «Он давно уже стал самостоятельным», — добавил он

Член совета директоров может письменно уведомить совет о своем выходе, и в этом случае, согласно разъяснению пленума Верховного суда, он считается выбывшим из коллегиального органа, говорит партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. При этом формально такой человек, действительно, будет числиться в совете до тех пор, пока акционеры не переизберут новый совет директоров, говорит юрист.