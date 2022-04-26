Delivery Club опроверг забастовку курьеров в Москве из-за снижения оплаты

На работу в Delivery Club выходит запланированное число курьеров, все они доступны и доставляют заказы как обычно, сообщили в компании. Ранее в Telegram-каналах сообщили о забастовке курьеров из-за снижения оплаты заказов на 20%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о забастовке курьеров в Москве из-за снижения оплаты заказов не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе Delivery Club.

Ранее о забастовке сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». По его информации, с 21 апреля курьерам снизили плату за работу в среднем на 20%: раньше они получали по 120 руб. за заказ, а теперь — по 90 руб. В изначальном сообщении говорилось о курьерах «Яндекса» и Delivery Club, позже «Яндекс» из новости удалили.

В пресс-службе Delivery Club, комментируя эти сообщения, отметили, что компания работает в обычном режиме, на работу выходит запланированное число курьеров — все они «доступны и доставляют заказы как обычно».

Что касается тарифа, то в компании пояснили, что не уменьшали его, а изменили саму структуру. Прежний тариф состоял из двух частей — оплаты за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый же включает в себя три части: в отдельную часть оплаты выделили пройденное расстояние до клиента.

Такое решение в Delivery Club объяснили мерами, которые компания принимает «для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров». «Мы развиваем направление доставки продуктов питания и b2b-логистику, также мы расширили зоны доставки вокруг части ресторанов, чтобы они были доступны большему количеству пользователей — все это позволит увеличить количество заказов, доступных курьерам», — отметили в ней.

Смена тарифа же нужна была, чтобы оплата работы курьеров «учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях». «Курьеры будут больше зарабатывать при доставке на расстояния, которые теперь будут доминировать в общей массе заказов», — добавили в Delivery Club.

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В свою очередь в «Яндекс.Еде» в разговоре с РБК отметили, что «не видят изменений в количестве курьеров, которые выходят на плановые и свободные слоты». «Условия сотрудничества не менялись, средний заработок и количество заказов, которые курьер выполняет в час, также стабильны», — добавили в ней.