«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

По словам главы компании Николая Гавриленко, техническое решение проблемы найдено, прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» можно восстановить к 10 мая

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Возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленную из-за несоответствия сырья качественным нормативам, можно будет к концу первой декады мая. Об этом заявил Николай Гавриленко, генеральный директор управляющей украинским участком трубопровода компании «Укртранснафта».

«Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление «Дружбы» выйдет на стабильную работу», — сказал Гавриленко (цитата по ТАСС).

Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.

Глава «Укртранснафты» также отметил, что принадлежащие его компании объекты не получили повреждений из-за загрязненной нефти, а вопрос о выплате компенсаций на переговорах в Минске, где решались вопросы возобновления прокачки, не обсуждался.

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