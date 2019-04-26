РЖД заявили о готовности помочь получавшим нефть по «Дружбе» покупателям

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) готова обеспечить поставки нефти всем потребителям российской нефти, получавшим ее по трубопроводу «Дружба», прокачка сырья по которому была приостановлена из-за загрязнения хлорорганическими соединениями.

«Накануне ОАО «РЖД» провело переговоры с операторским сообществом о готовности задействовать до 5 тыс. цистерн. Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

В компании также отметили, что заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило принимает участие в проходящих в Минске переговорах о решении проблем, возникших с поставками российской нефти.

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».