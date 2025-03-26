Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании Мошковича
У здания бизнес-центра Wall Street, где находится офис холдинга "Русагро", обстановка спокойная, сотрудников правоохранительных органов нет, передает корреспондент РБК. Работник центра рассказал корреспонденту, что в здании сегодня приезжали силовики.
О том, что основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан, ранее со ссылкой на источники сообщали ТАСС и RT. Вместе с Мошковичем задержаны несколько человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.
Также в офисе компании прошли обыски.
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