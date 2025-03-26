 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании Мошковича

Обстановка у «Русагро» на фоне сообщений о задержании Мошковича попала на видео

Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании Мошковича
Video

У здания бизнес-центра Wall Street, где находится офис холдинга "Русагро", обстановка спокойная, сотрудников правоохранительных органов нет, передает корреспондент РБК. Работник центра рассказал корреспонденту, что в здании сегодня приезжали силовики.

О том, что основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан, ранее со ссылкой на источники сообщали ТАСС и RT. Вместе с Мошковичем задержаны несколько человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Также в офисе компании прошли обыски.

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали
Политика
Вадим Мошкович

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Анна Захарова Анна Захарова
Материалы по теме
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали
Политика
В офис «Русагро» пришли с обысками
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Украинского гроссмейстера дисквалифицировали на три года за жульничествоСпорт, 17:05
За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»Общество, 17:03
Politico узнала, что разозлило Трампа в истории с утечкой из чатаПолитика, 17:03
Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании МошковичаБизнес, 17:00
Акции «Русагро» обвалились на 20% на фоне задержания основателя компанииИнвестиции, 16:59
Выручка «Эталона» обновила рекорд. Какие перспективы у акцийИнвестиции, 16:57
Мишустин предупредил об опасности дефицита при регулировании ценЭкономика, 16:57
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Президент Кубы посетит Москву на праздновании 9 МаяПолитика, 16:54
Путин приехал в национальный центр «Россия»Политика, 16:49
Путин назначил представителя для ратификации договора с ИраномПолитика, 16:48
Романо сообщил о возможном уходе лучшего бомбардира РПЛ из «Спартака»Спорт, 16:48
Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылисьОбщество, 16:35
СБУ заочно обвинила Владимира Соловьева по нескольким статьямПолитика, 16:34
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»Политика, 16:26