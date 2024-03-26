В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Тё

В начале марта Павла Тё объявили в розыск в Киргизии по делу о финансировании ОПГ, однако после того, как бизнесмен посетил страну и оказал содействие местным следственным органам, с него были сняты все обвинения

Павел Тё (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, который в начале марта объявил в розыск председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Тё, снял с бизнесмена все подозрения. Об этом сообщает местное деловое издание Tazabek со ссылкой на заявление ГКНБ.

Предпринимателя обвиняли в финансировании организованной преступной группировки и связях с «ворами в законе», в частности с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого в прошлом октябре убили при задержании в Бишкеке. Тогда в ГКНБ утверждали, что российский бизнесмен установил с Кольбаевым связь для обеспечения покровительства на территории Киргизии, а также оказывал лидеру ОПГ финансовую помощь в строительстве его объектов недвижимости.

Теперь в ГКНБ уточнили, что 19 марта Павет Тё прибыл на территорию Киргизии, «где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий». По результатам этих мероприятий все предъявленные бизнесмену обвинения были сняты. Досудебное производство в его отношении прекращено.

Capital Group — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, работает с начала 1990-х. За это время она возвела около 11 млн кв. м многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. В частности, среди проектов Capital Group — комплекс на Новом Арбате и гостиница в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс «Город столиц». С 2016 года Тё избрали председателем совета директоров компании. За 2020-й ее выручка составила 42 млрд руб.

Павел Тё родился в Ташкенте в 1963 году. Его дед — известный корейский поэт и писатель Чо Мен Хи, который в 1920-х годах бежал из Кореи в СССР из-за своих коммунистических взглядов. В 1985 году Павел Тё закончил Ташкентский политехнический институт имени Беруни по специальности «тепловые электростанции». По окончании института работал инженером-теплоэнергетиком «Узбекгидропроекта». В начале 1990-х годов занимался трейдингом. С 1993 года — акционер холдинга Capital Group.