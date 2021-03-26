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Один из крупнейших турконцернов мира продал Мордашеву долю в СП с ним

При создании СП со структурой Алексея Мордашева туристический концерн TUI Group владел 49%, но постепенно снижал свою долю. После этой сделки TUI окончательно вышел из СП, оценив его в $119 млн

Немецкая TUI Group, называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом, окончательно избавилась от доли в своем российском представительстве, которое было основано как совместное предприятие со структурой Алексея Мордашева.

Как говорится в сообщении на сайте Лондонской биржи, TUI Group продала остававшиеся у нее 10% TUI Russia компании KN-Holding, которая до этого уже аккумулировала у себя 90% акций СП.

Цена сделки составила $11,9 млн, таким образом стоимость полного пакета акций российского туроператора была оценена в $119 млн.

В TUI отметили, что «получили денежную выгоду от погашения части непогашенных кредитов при закрытии соглашения».

«В дальнейшем TUI Russia намерена проводить самостоятельную стратегию цифровой трансформации, и бренд TUI будет по-прежнему использоваться в рамках лицензионного соглашения на бренд», — подчеркнули в компании.

KN-Holding полностью принадлежит и контролируется Кириллом и Никитой Мордашовыми и является мажоритарным владельцем Unifirm, которая, согласно последнему уведомлению о праве голоса, владеет примерно 30,1% TUI Group, и поэтому KN-Holding считается связанной стороной, отмечено в сообщении.

Один из крупнейших турконцернов мира снизил долю в СП с Мордашовым
Бизнес
Фото:Jasper Juinen / Bloomberg

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Российское представительство бренда TUI было создано в 2009 году. Тогда 49% получил немецкий концерн, 51% — структуры основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Инвестиции в предприятие оценивались в $40 млн, на которые компания купила 75% российского турхолдинга VKO Group, 75% украинского туроператора «Вояж-Киев», а также увеличило 75% долю в туроператоре «Мостравел». Все эти активы позже были переведены под бренд TUI.

Но в 2015 году TUI Group объявила, что снизит свою долю до 25% в российском СП в пользу структур Мордашова. Тогда же партнеры заявили об €7,1 млн инвестиций в российское подразделение: из них TUI тогда вложила только €2,7 млн, а Мордашов — €4,4 млн.

В декабре 2018 года TUI вновь снизила свою долю в СП в пользу бизнесмена, у структур Мордашова оказалось уже 90% СП.

Forbes оценил состояние Мордашева в 2020 года в $16,8 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. При этом состояние семьи Мордашева Forbes оценивает в $29,2 млрд, он занимает 49 строчку в мировом рейтинге и опережает остальных российских фигурантов списка.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
сделки турбизнес Алексей Мордашов
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