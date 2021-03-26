Один из крупнейших турконцернов мира продал Мордашеву долю в СП с ним

При создании СП со структурой Алексея Мордашева туристический концерн TUI Group владел 49%, но постепенно снижал свою долю. После этой сделки TUI окончательно вышел из СП, оценив его в $119 млн

Немецкая TUI Group, называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом, окончательно избавилась от доли в своем российском представительстве, которое было основано как совместное предприятие со структурой Алексея Мордашева.

Как говорится в сообщении на сайте Лондонской биржи, TUI Group продала остававшиеся у нее 10% TUI Russia компании KN-Holding, которая до этого уже аккумулировала у себя 90% акций СП.

Цена сделки составила $11,9 млн, таким образом стоимость полного пакета акций российского туроператора была оценена в $119 млн.

В TUI отметили, что «получили денежную выгоду от погашения части непогашенных кредитов при закрытии соглашения».

«В дальнейшем TUI Russia намерена проводить самостоятельную стратегию цифровой трансформации, и бренд TUI будет по-прежнему использоваться в рамках лицензионного соглашения на бренд», — подчеркнули в компании.