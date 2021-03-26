«Газпром» нашел нового подрядчика для строительства завода в Усть-Луге

«Газпром» и «Русгаздобыча» выбрали нового подрядчика для проектирования газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Вместо структуры «Сибура» НИПИГАЗ им станет немецкая Linde, которая поставит проекту оборудование

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«Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского — подписал соглашение о намерениях с немецкой Linde Engineering о проектировании, строительстве и комплектации оборудованием (EPC) крупного газоперерабатывающего завода в Усть-Луге мощностью 45 млрд куб. м. Инвестиции в проект оцениваются в 750 млрд руб., предполагаемые сроки введения первой очереди комплекса — в 2024 году, второй — в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в пятницу, 26 марта. Это произошло всего через две недели после того, как «Русхимальянс» расторг аналогичное соглашение с НИПИГАЗ (структура «Сибура»), которое было подписано только в 2020 году.

Гендиректор «Русхимальянса» Кирилл Селезнев подписал этот документ с главным исполнительным директором Linde Engineering Юргеном Нови во время рабочей встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера с председателем совета директоров Linde Вольфгангом Райтцлем.

Одной из причин расторжения соглашения с НИПИГАЗ стало расхождение в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком. Гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов говорил, что смена подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта. 26 марта он передал через пресс-службу, что уверен, что по итогам сотрудничества с Linde проект получит «надежное техническое решение, максимально оптимизированное с целью снижения его капитальных затрат». Но стоимость контракта с Linde он не назвал.

На этой неделе «Русхимальянс» также договорился о покупке у «Газпром нефтехим Салавата» 80,1% ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект», специализирующегося на комплексном и трехмерном проектировании промышленных объектов, техническом сопровождении закупок оборудования и строительно-монтажных работ. Его услуги будут востребованы при работе над проектом в Усть-Луге.