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Принадлежащий Тельману Исмаилову ТЦ в Лас-Вегасе продали по иску БМ Банка

По требованию БМ Банка был продан торговый центр в Лас-Вегасе, принадлежащий Тельману Исмаилову, узнал «Коммерсантъ». Банк добился возврата части долгов бывшего владельца Черкизовского рынка
Craig Valley Plaza
Craig Valley Plaza (Фото: Omninet Capital / Facebook)

В Лас-Вегасе продан торговый центр Craig Valley Plaza бывшего владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщил «Коммерсантъ».

Продажа была проведена по решению американского суда: в него обратились кредиторы Исмаилова из БМ Банка (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ). Средства за торговый центр поступят в банк.

«Мы приветствуем решение третейского суда штата Невада об удовлетворении наших исковых требований к бывшим владельцам Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе о взыскании с них $3 224 374 — денежных средств, выведенных в результате мошеннических операций», — сказали в пресс-службе ВТБ. Там добавили, что продолжат предпринимать все необходимые действия в рамках закона для возврата долгов компаний группы АСТ перед ВТБ. Исмаилов и его представители оперативно не предоставили комментарий изданию.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В 2017 году БМ Банк потребовал в кипрском суде обязать местные банки раскрыть информацию по счетам сейшельской компании Исмаилова Vesto Trading LTD, которая, как и сам бизнесмен, была поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».

Суд удовлетворил требование. В информации по движению средств по счетам Vesto были обнаружены переводы на сумму более $8 млн на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе в 2014 году, когда «Руслайн» уже перестал обслуживать кредит, полученный в БМ Банке. Балансодержателем ТЦ оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница Исмаилова Наиля Садыхова.

В мае 2017 года юристы банка обратились в суд Лас-Вегаса (округ Кларк, штат Невада, США) с иском к Marker Craig LLC о признании мошенническими денежных операций, совершенных с Vesto. ТЦ арестовали.

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В результате представителям БМ Банка убедили суд в том, что Исмаилов и аффилированные с ним лица использовали разветвленную сеть юрлиц для вывода кредитных средств, пишет «Коммерсантъ». Суд в том числе установил мошеннический характер движения средств от подконтрольных Исмаилову поручителей до покупки ТЦ в Лас-Вегасе.

Торговый центр Craig Valley Plaza площадью около 7 тыс. кв. м по согласованию с БМ Банком был продан независимому покупателю по рыночной цене. В ближайшее время банк должен получить деньги, которые были заморожены на счету до итогового судебного решения — $3,2 млн.

Газета пишет, что долги Исмаилова и его структур перед БМ Банком составляют около 13,7 млрд руб. и $170 млн. В России Исмаилова разыскивают за организацию убийств и похищения. Турецкая прокуратура добивается выдачи международного ордера на арест бизнесмена и ряда аффилированных с ним лиц.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Тельман Исмаилов торговый центр БМ-банк ВТБ Лас-Вегас
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