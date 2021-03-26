Принадлежащий Тельману Исмаилову ТЦ в Лас-Вегасе продали по иску БМ Банка

По требованию БМ Банка был продан торговый центр в Лас-Вегасе, принадлежащий Тельману Исмаилову, узнал «Коммерсантъ». Банк добился возврата части долгов бывшего владельца Черкизовского рынка

Craig Valley Plaza (Фото: Omninet Capital / Facebook)

В Лас-Вегасе продан торговый центр Craig Valley Plaza бывшего владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщил «Коммерсантъ».

Продажа была проведена по решению американского суда: в него обратились кредиторы Исмаилова из БМ Банка (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ). Средства за торговый центр поступят в банк.

«Мы приветствуем решение третейского суда штата Невада об удовлетворении наших исковых требований к бывшим владельцам Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе о взыскании с них $3 224 374 — денежных средств, выведенных в результате мошеннических операций», — сказали в пресс-службе ВТБ. Там добавили, что продолжат предпринимать все необходимые действия в рамках закона для возврата долгов компаний группы АСТ перед ВТБ. Исмаилов и его представители оперативно не предоставили комментарий изданию.

В 2017 году БМ Банк потребовал в кипрском суде обязать местные банки раскрыть информацию по счетам сейшельской компании Исмаилова Vesto Trading LTD, которая, как и сам бизнесмен, была поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».