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РБК запустит серию видеоблогов о борьбе предпринимателей с кризисом

РБК запускает в своем Instagram серию прямых включений «Бизнес на карантине», в которых ведущие российские бизнесмены расскажут о том, что, по их мнению, происходит в экономике, у партнеров и конкурентов.

В них предприниматели расскажут, как их компании справляются с вирусом и кризисом, к чему они готовятся и надеются ли на помощь государства.

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Первым гостем проекта станет Максим Ползиков, партнер и генеральный директор ресторанного холдинга Ginza Project. 27 марта в 12:00 мск он расскажет о том, как рестораны планируют пережить временное закрытие, как они планируют сохранить клиентов.

Читатели РБК могут обратиться к гостю с вопросами в комментариях. Самые интересные ведущие зададут во время прямого эфира в Instagram.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: кризис, бизнес, Instagram, РБК, видеоблог
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